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17:35

Беглов подписал закон о новых бесплатных днях проезда для ветератов ВОВ

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов узаконил одобренную депутатами ЗакСа законотворческую инициативу, согласно которой всем ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны предоставляется право на дополнительные дни бесплатного проезда в общественном транспорте - 22 июня и 8 сентября. Соответствующая поправка внесена в городской Социальный кодекс. 

22 июня отмечается день памяти и скорби, 8 сентября - дата, когда началась блокада Ленинграда.

Также ветераны-петербуржцы имеют право на безвозмездной основе пользоваться транспортом с 26 по 28 января и с 7 по 9 мая.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:13    
эти имбицилы не знают, что ВЕТЕРАНЫ ВОВ ЕЗДЯТ БЕСПЛАТНО КРУГЛЫЙ ГОД

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