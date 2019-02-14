Шульман считает, что позиции Беглова мало зависят от качества уборки снега

Политолог, специалист по электоральному и законотворческому процессам, Екатерина Шульман оценила расстановку политических сил в Петербурге применительно к сентябрьским выборам губернатора. В разговоре с изданием Znak.com она сместила акценты с неудовлетворительной уборки снега, которую принято считать основной причиной низкой популярности врио губернатора Александра Беглова, на харизму и человеческие особенности его как потенциального кандидата. На своей оригинальной точке зрения она настаивает в том числе и потому, что имеется в виду популярность не у граждан, а у высших лиц Кремля.

"Поэтому вопрос не в том, запомнят ли петербуржцы, как им было плохо зимой, тем более что есть способы заставить их это забыть, сменить повестку. Вопрос в том, как потенциальный кандидат от власти ведет себя, какие управленческие, политические и личные качества он демонстрирует", - пояснила свое умозаключение ученый.

Свою уместность и надежность в глазах федерального центра Беглов, по ее словам, может проявит различными способами, и самую острую фазу конкуренции за статус делегированного властью претендента на кресло губернатора петербуржцы наблюдают именно на данном этапе, в реальном времени.

"Сейчас в Петербурге происходит то, что в России подменяет праймериз: внутриэлитные соревнования за право стать кандидатом", - сформулировала Шульман.

Выборы пройдут 8 сентября. О своем желании в них участвовать ранее заявили Борис Вишневский, Максим Шевченко, Михаил Машковцев, Красимир Врански.

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