Беглов лишил премии глав районов и комитетов Смольного из-за жалоб на уборку снега

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов лишил премии глав всех районов Петербурга, председателей профильных комитетов Смольного и вице-губернаторов, сообщили в Смольном. Подтвердилась информация об отставке глав трех районов: Василеостровского (Юлия Киселева), Красносельского (Виталий Черкашин) и Центрального (Андрей Хлутков).

На рабочем совещании Беглов заявил, что петербуржцы много жалуются на работу районных администраций, комитетов и руководства Петербурга в целом. Одной из проблем врио губернатора считает недостаток полномочий у районных властей. По его мнению, излишняя централизация власти «привела к дезорганизации управления городом».

«Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», - подчеркнул Беглов.

Еще одной проблемой врио губернатора назвал отсутствие обратной связи между сотрудниками администраций и жителями. По его словам, в каждом районе создадут собственную программу развития на ближайшие два-три года, которая должна быть основана на предложениях жителей. Также Беглов предложил проводить встречи с горожанами, и чтобы в них участвовали лично все члены правительства. Подготовивший лучшую программу развития район получит дополнительные 100 млн рублей из городского бюджета на ее реализацию.

В Петербурге не менее 100 человек пострадали от гололеда. В СМИ за последнее время упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 11 февраля на Лермонтовском проспекте глыба рухнула на 14-летнюю школьницу: у девочки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 9 февраля при похожих обстоятельствах на Загородном проспекте пострадала 9-летняя девочка: она в реанимации. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте.

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