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13:13

Следком, прокуратуру и ЦИК просят проверить слова Беглова о муниципальных выборах

Оппозиционные партии возмутил призыв врио губернатора Петербурга Александра Беглова к главам районных администраций «продвигать» своих людей на сентябрьских выборах в муниципальные советы.

Представители трех фракций Заксобрания подписали обращение в Следственное управление Следкома РФ по Петербургу. По мнению депутатов, действия Беглова должны быть расценены как превышение должностных полномочий.

- На мой взгляд, здесь все очевидно и выкручиваться будет трудно. Это прямая 286 статья УК («Превышение должностных полномочий» - прим. ЗАКС.Ру) и может быть не только она, - рассказал инициатор обращения лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. – Районные чиновники - это государственные служащие, они не имеют права этим заниматься. Для госорганов есть закрытый список полномочий. Это гражданин имеет право делать все, что ему не запрещено, а госорганам можно делать только то, что им разрешено.

На сайте петербургского «Яблоко» появилось заявление, в котором партия требует городскую прокуратуру дать юридическую оценку действиям главы города. По мнению руководителя отделения Екатерины Кузнецовой, Беглов должен оставить пост врио губернатора и по желанию возглавить предвыборный штаб «Единой России» на муниципальных выборах.

Член бюро совета петербургского отделения «Справедливой России» и депутат муниципального совета МО №7 Нэлли Вавилина сообщила ЗАКС.Ру, что также подготовила обращение в прокуратуру.

- Это обращение от гражданина Российской Федерации, а не от муниципального депутата. Прошу прокуратуру дать правовую оценку [высказываниям Беглова], - рассказала Вавилина.

С той же просьбой она уже обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

- Подобные установки в преддверии выборов приведут к повторению 2014 года, когда районные администрации составляли списки своих кандидатов в муниципальные депутаты, которые навязывались бюджетным, ветеранским и другие подведомсттвенным организациям, и, в пользу которых затем осуществлялись фальсификации на выборах, - считает Вавилина.

Фракция Партии роста в ЗакСе также подготовила заявление о недопустимости 
привлечения районных администраций к формированию списков кандидатов и их выдвижению и продвижению на муниципальных выборах.

«В Петербурге имеется печальный опыт применения административного ресурса и прямого вмешательства районных администраций в выдвижение, регистрацию кандидатов, организацию досрочного голосования и подсчет голосов на выборах депутатов местных органов власти Санкт-Петербурга в 2014 году, что привело к искажению свободного волеизъявления граждан», - говорится в заявлении, подписанном депутатами Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником и Сергеем Трохманенко.

Резонансное заявление перед главами районных администраций Беглов сделал в пятницу, 15 февраля.

- В местное самоуправление должны приходить местные люди. Задача глав районов, особенно в преддверии выборов в сентябре месяце, нужно за этим смотреть внимательно. Только местные жители могут реагировать на те проблемы, которые существуют. Поэтому готовьте свои резервы, готовьте своих людей и продвигайте, - распорядился глава города.

Он также добавил, что «местная молодежь» должна занять в муниципальных советах не менее 35% мест.

Выборы в органы местного самоуправления Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.



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17:12    
13-46 , читаю все комментарии внимательно. Сдаётся 13:19 не только отдал жену Беглову из Баку, но сам рад стать его наложницей. Тяжела доля лакейская!

14:59    
14:04 Это не законодательная безграмотность, а абсолютное презрение ко всяким формальностям, когда за тобой стоит "высочайшая воля". ВрИО полностью уверен в исполнении "предначертанного", что бы он и где бы не наговорил.

14:04    
Какой-то уж больно законодательно безграмотный ио. Говорит открытым текстом, что в голову взбредёт.Странно. Надо же как-то просчитывать последствия своих слов и действий.

13:19    
Беглов-хозяин в городе, потому имеет полное право на всё!!!

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