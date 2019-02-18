В Смольном не собираются сносить рухнувший корпус ИТМО на улице Ломоносова

Смольный не рассматривает возможность сноса здания на Ломоносовской улице, 9, где располагается корпус ИТМО, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

«Вопрос о сносе здания не стоит. Объемы восстановительных работ будут определены после полной расчистки завалов и проведения дополнительного осмотра строительных конструкций», - сообщили представители Кириллова.

В комитете по строительству сообщили, что разработан план по ликвидации последствий обрушения корпуса. По словам представителей комитета, мусор убрали, а конструкции оставили, потому что «пока непонятна несущая способность здания, чтобы дальнейшее обрушение не пошло». Госстройнадзор проводит экспертизу, чтобы решить дальнейшую судьбу здания.

Представители оперативного штаба сообщили, что здание находится в федеральной собственности, так что вопрос о его восстановлении будет решаться на федеральном уровне.

Корпус ИТМО на Ломоносовской обрушился16 февраля. В результате обрушения перекрытий никто не пострадал. По предварительным данным, причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик здания опровергает эту версию.

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