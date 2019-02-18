Суд по задержанной перед «Маршем материнского гнева» снова перенесли

Куйбышевский районный суд перенес заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной. Такое решение суд принял 18 февраля.

Как сообщила в беседе с ЗАКС.Ру адвокат активистки Анастасия Буракова, защита подала ходатайство о переносе заседания для вызова и допроса свидетелей. Это сотрудники полиции, которые составили протокол о задержании Уткиной и выступили в нем как свидетели. Судья ходатайство защиты удовлетворил. Заседание перенесено на 26 февраля, уточнила Буракова.

Также она сообщила, что защита выступила за изменение квалификации административного правонарушения. По словам Бураковой, сейчас в деле нет потерпевшего: вместо его заявления – слова полицейского-свидетеля акции.

Уткина была задержана перед «Маршем материнского гнева» за участие в акции на Невском проспекте, прошедшей 9 февраля.

При этом, Уткина не отрицает своего участия в пятисекундом флэш-мобе. Активистка проходила от начала дома до его конца на Невском проспекте, пояснила Буракова.

Напомним, «Марш материнского гнева» прошел 10 февраля. Перед непосредственным началом марша полицейские задержали активистку Светлану Уткину. Она провела в отделении полиции более двух суток. На прошлой неделе заседание суда по делу Уткиной также перенесли – для ознакомления с материалами дела.