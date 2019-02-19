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9:27

Путин вновь включил Беглова в состав Совбеза

Глава государства подписал указ, согласно которому временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов возвращается в состав Совета безопасности РФ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что включение врио Беглова в состав Совбеза обусловлено тем, что ныне руководимый им город является одним из крупнейших по численности субъектов России.

Руководителем Совбеза является Путин, секретарем - Николай Патрушев. 

Напомним, Беглов состоял членом Совбеза будучи полпредом президента по СЗФО.



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14:05    
Предатель Родины Путин включил предателя Родины Беглова.

13:59    
Включение в СБ РФ - это объективный УРОВЕНЬ Беглова на фоне всяких никчемностей, особенно из прозападной "пятой колонны"!

13:57    
"Вновь включил"... Интересненнько... А что, ранее "Выключил"????

13:56    
БЕЗ БЕГЛОГО безопасности хана

11:42    
Это признак того, что Беглов скоро сбежит в Москву.

9:40    
То есть это 100%-е доверие Путина к Беглову! В СБ РФ дураков и мутных личностей не держат, так как члены СБ решают наиважнейшие вопросы России, допущены ко всем гос.тайнам и тд.!!

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