Беглов поспособствует возврату трех детсадов в собственность города

Три пустующих здания в Выборгском районе, бывшие некогда детскими садами, вероятно, смогут вновь ими стать: как пишет "Петербургский дневник", такой ответ на свой запрос получил депутат Госдумы Евгений Марченко от врио градоначальника Александра Беглова.

Экс-детсады находятся на участках, принадлежащих ныне строительной компании "ЛЭК ИСТЕЙТ", и расположены по адресам: Светлановский проспект, д. 15, литера А; проспект Просвещения, д. 7, корпус 3, литера А; проспект Пархоменко, д. 28, литера А. Предполагалось, что на месте дошкольного учреждения на Светлановском появится многоквартирный жилой комплекс.

Марченко настаивает, что заброшенные здания должны вновь начать выполнять свою изначальную фунцию - принимать на воспитание детей, так как во всем городе катастрофически не хватает мест, где дети могут получить дошкольное образование. Беглов известил, что вопрос стоит на контроле администрации Петербурга.

"В настоящее время прорабатывается вопрос оформления в государственную собственность Санкт-Петербурга зданий и земельных участков бывших ДОУ, находящихся в частной собственности общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЛЭК ИСТЕЙТ»", - говорится в ответе врио.

В качестве альтернативы город, уточнил Беглов, предложит компании два участка под застройку на улице Олеко Дундича и улице Тамбасова.

Также из послания врио следует, что обмен можно будет произвести только в том случае, если будут подготовлены проекты планировки для размещения на участке дошкольных учреждений. На данный момент сейчас в суде оспаривается постановление на разрешение строительства дома на Светлановском, 15, поэтому заново открыть там детсад представится возможность только после завершения всех судебных тяжб.

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