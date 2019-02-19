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15:57

Антон Красовский сравнил Беглова с вечным футболистом запасного состава

Уровень популярности и биографию врио петербургского губернатора Александра Беглова обсудил с журналистами "Эха Москвы" журналист и политтехнолог Антон Красовский, которому пришла в голову аналогия с футбольной командой и теми игроками резервного состава, которые проводят в этом статусе всю свою карьеру.

Человек всю жизнь на этой скамейке запасных, уже четыре пары бутс просидел, трет так ножками на скамеечке, и бутсы протираются. А сколько он шорт просидел на этой скамейке — страшно сказать, там все русские дизайнеры пострадали. Он сел еще в шортах группы компании «Спорт» белорусского производства, а ушел в шортах Bosco и Fergie.

Антон Красовский

По его информации, рейтинг Беглова колеблется в районе 12 процентов. Ставка на столь непопулярного политика, являющаяся просчетом Кремля, отметил Красовский объясняется достаточно просто: администрация президента пребывала в уверенности, что невозможно подобрать менее популярного человека, чем предшественник Беглова Георгий Полтавченко. Тем не менее, вышло иначе, и журналист предполагает, что кандидатом от власти на сентябрьских выборах губернатора, скорее всего, будет кто-то другой. Красовский убежден в неизбежности электорального поражения Беглова при его нынешней репутации и уровне поддержки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:25    
Продолжая аналогию, "политтехнолог" как специалист сравним с мальчиками за воротами, которые подбирают и подают мячи. Считать его интеллигентом, даже ущербным - обижать интеллигентов.

19:04    
18:04 Собчак действительно включилась в выборы, и наверняка пройдёт муниципальный фильтр, так как является "пугалом" и спойлером, призванным распылить протестные голоса и дать Беглову, с его 12% поддержки в городе, возможность пройти во второй тур. А там, всё посчитают "как надо".

18:04   Алексей  
Ну если верить Википедии, а не доверять ей в отношении господина Красовского оснований нет, то перед нами ущербный продукт молодой, современной, творческой интеллигенции с ярким набором показателей - ВИЧ-положительный гомосексуалист. И хотя сам Красовский этим гордится, заявляя публично, что он такой же как и все, большинство вряд ли в России имеют подобный диагноз и сексуальную ориентацию, поэтому он не такой же и не как все! Вы спросите причём здесь это? Мол личное дело как и где, с кем и когда. Соглашусь, вот только заявления подобного журналиста, поработавшего где только можно и на каких только можно проектах, но так толком не нашедшего себя, вряд ли стоит считать случайным. На странице ЗАКС.ру его высказывание появилось лишь потому, что это очередной плевок в Беглово, который очень выгоден и скорее всего заказан госпожой К.Собчак, желающей побороться за кресло губернатора Санкт-Петербурга. Господин Красовский, если кто не знал, является хорошим знакомым К.Собчак и не исключено, что метит ( а может уже и включен) в её предвыборный штаб, так что эта "шкатулочка" открывается очень просто. Ксюша сама и через третьих лиц  начала гадить на соперника по выборам.

17:21    
Ничего себе просидел в запасе...Беглов и постпредом Путина был, и член СБ РФ!!! Это же ВЫСШИЙ карьерный пилотаж! И на его фоне какой-то чмошник Красовский, опять жидяра...Что они все так взъелись на Беглова, как на Сталина или Г.В.Романова в давние времена?

16:07    
Почему этот Красовский все о ножках и шортах тылдычет?

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