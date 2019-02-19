Антон Красовский сравнил Беглова с вечным футболистом запасного состава

Уровень популярности и биографию врио петербургского губернатора Александра Беглова обсудил с журналистами "Эха Москвы" журналист и политтехнолог Антон Красовский, которому пришла в голову аналогия с футбольной командой и теми игроками резервного состава, которые проводят в этом статусе всю свою карьеру.

Человек всю жизнь на этой скамейке запасных, уже четыре пары бутс просидел, трет так ножками на скамеечке, и бутсы протираются. А сколько он шорт просидел на этой скамейке — страшно сказать, там все русские дизайнеры пострадали. Он сел еще в шортах группы компании «Спорт» белорусского производства, а ушел в шортах Bosco и Fergie. — Антон Красовский

По его информации, рейтинг Беглова колеблется в районе 12 процентов. Ставка на столь непопулярного политика, являющаяся просчетом Кремля, отметил Красовский объясняется достаточно просто: администрация президента пребывала в уверенности, что невозможно подобрать менее популярного человека, чем предшественник Беглова Георгий Полтавченко. Тем не менее, вышло иначе, и журналист предполагает, что кандидатом от власти на сентябрьских выборах губернатора, скорее всего, будет кто-то другой. Красовский убежден в неизбежности электорального поражения Беглова при его нынешней репутации и уровне поддержки.

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