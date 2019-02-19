Трохманенко об иске к Резнику: Политтехнологи Смольного привлекают забытых провокаторов

Депутат петербургского Заксобрания от Партии роста Сергей Трохманенко сообщил ЗАКС.Ру, что считает иск директора компании «Воин-В» Олега Глущенко против депутата Максима Резника частью травли политика.

- Политтехнологи Смольного привлекают забытых за ненадобностью провокаторов и доносчиков, обиженных за былые и прямолинейные высказывания Максима, называющих себя «воинами». Но воин никогда не станет стукачом, - заявил Трохманенко.

По мнению Трохманенко, причиной «травли» Резника стали его высказывания в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова, после которых градоначальник покинул заседание Заксобрания.

- Я считаю, что начавшаяся травля депутата Резника, высказавшего свое мнение и отношение к врио губернатора, недопустима. Вполне очевидно, что политтехнологи из Смольного применяют грязные технологии. Эти люди не брезгуют никакими средствами и переобуваются под любую власть практически в воздухе. Простые высказывания депутата превратились в посыл для травли. Возможно, врио губернатора не в курсе этой травли, но он обязан ее остановить, - добавил член Партии роста.

Напомним, Глущенко подал иск о защите чести и достоинства в Василеостровский районный суд 18 февраля. По словам бизнесмена, Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Политический подтекст своего обращения в суд Глущенко отрицает.

На 21 февраля в Смольнинском районном суде назначено предварительное заседание по иску Резника в врио губернатора Беглова о защите чести и достоинства депутата. Поводом для обращения в суд стало заявление, которое врио сделал на встрече с ветеранами 23 января. Глава города рассказал, что оппозиционный депутат говорил на заседании ЗакСа, что Ленинград в годы Великой Отечественной войны стоило сдать фашистам.

В реальности Резник на заседании критиковал градоначальника. Вскоре после начала критики Беглов покинул Мариинский дворец.

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