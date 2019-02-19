Беглов поделился с Шойгу планами по развитию Кронштадта

Сегодня, 19 февраля, Петербург с рабочим визитом посетил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Вместе с врио градоначальника Александром Бегловым они поговорили о перспективах появления на острове Котлин кластера ВМФ.

Перенос в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений - важное стратегическое событие, пояснил Беглов. На данный момент прорабатывается "дорожная карта" проекта, реализация которой возможна лишь при тесной кооперации Петербурга с федеральным центром.

Пообщались врио и министр и о том, каким должен стать военно-исторический парк "Патриот", локацией для которого также избран Кронштадт.

В довершение дискуссии Беглов поведал Шойгу, как идет ход строительства пансиона для воспитанниц Миноборны на острове Бычий. Территория, напомним, ранее принадлежала предпринимателю Аркадию Ротенбергу.

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