Гордость и предубеждение в строительстве метро

Во вторник, 19 февраля, петербургские депутаты организовали расширенное заседание по проблемам метростроительства. Кроме представителей компании «Метрострой», на встречу пришли сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Депутаты постарались разобраться, как «Метрострой» и город дошли до задержек в строительстве станций и выплате зарплат сотрудникам компании. Особенное внимание уделили действующим договоренностям по строительству подземки и срокам сдачи объектов. Метростроевцы заявили, что не могли в некоторых вопросах повлиять на ускорение строительства метро. КРТИ на себя вину тоже не взял.

Контракты в работе

Встреча прошла в Законодательном собрании. Председателем заседания выступила руководитель петербургской «Партии роста» Оксана Дмитриева. Также из депутатов присутствовали представители фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Михаил Амосов.

На встрече стороны обсудили структуру «Метростроя» и организацию работы компании. В частности, затронули вопрос действующих сейчас контрактов с городом.

Собравшихся особенно заинтересовал Фрунзенский радиус. В него входят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Срок действия контракта – до 31 мая 2019 года, а станции должны ввести в эксплуатацию к 1 июля. Лидер фракции «Партия роста» Оксана Дмитриева поинтересовалась у метростроевцев, успеют ли они закончить все работы до установленной даты. Ей ответили, что новый срок пока не утвердили. При этом, он может отодвинуться на 1 сентября, если проблема с получением денег сохранится.

Ранее дату ввода в эксплуатацию новых станций Фрунзенского радиуса несколько раз переносили. В прошлом году Смольный обещал открыть их сначала ко Дню города, а потом в конце 2018 года. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обвинил в срыве сроков «Метрострой». Компания же заявила, что виноват комитет, который установил заниженную стоимость контракта и допустил ещё целый ряд ошибок.

Патовая ситуация

Представители «Метростроя» рассказали депутатам, что изначально строительство Фрунзенского радиуса разделили на три контракта. Первые два компания выполнила полностью, то есть уже вошла на объект, и «попала в ловушку», заявил заместитель генерального директора «Метростроя» Алексей Старков. Когда КРТИ объявил конкурс на последний этап, на него не подалась ни одна организация из-за заниженной на 30% стоимости, уточнили метростроевцы. Однако, бывший на тот момент вице-губернатором Марат Оганесян попросил «Метрострой» согласиться на условия и на словах обещал, что позже сумма контракта вырастет. Компания согласилась на 24 млрд рублей.

Бывший генеральный директор и акционер организации Вадим Александров заявил на встрече, что рассказывал о сложившейся ситуации пришедшему на смену Оганесяна вице-губернатору Игорю Албину.

- Первое, когда я его увидел, я ему доложил об этом самом. И он сказал, что «я заниматься исправлением ошибок Оганесяна не буду». И он палец о палец не сделал ничего в этом направлении, - заявил Александров.

Он добавил, что «Метрострой» выполнил все работы на установленную сумму контракта. Однако требовалось дополнительное финансирование для продолжения строительства метро – как раз на те самые урезанные 30%. В итоге компания их получила, но с опозданием. Вишневский попросил уточнить этот момент.

- То есть что получается? – спросил депутат. - Вот схема: сперва стоимость на 30% уменьшают по сравнению с оценкой экспертизы и вам говорят: «Делайте на эти деньги». Потом вы это делаете и, когда деньги заканчиваются, а работа ещё не закончена, заключают дополнительное соглашение и выделяют дополнительное финансирование. И в результате вы возвращаетесь к той же стоимости, которая была в той же экспертизе. Но, в таком случае, если вы вернулись к стоимости экспертизы, то этих денег вам должно было хватить на исполнение контрактов?

Тут выяснилось, что деньги «Метрострою» так и не поступили: они зависли в банке. Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин сообщил депутатам, что все средства перечислены в банк. Однако, по его словам, компания не может их забрать, так как не может получить банковскую гарантию. Причина в том, что никто не верит в «Метрострой», заявил бывший глава организации.

- Ауру вокруг «Метростроя» создали, что «Метрострой» - это банкротная организация, что организация, которая не выполняет свои обязательства. Вся пресса об этом говорит. И кто после этого даст банковскую гарантию?

Присутствующие депутаты несколько раз уточняли у представителей двух сторон этот вопрос и спрашивали, что нужно сделать для решения сложившейся проблемы. Внятно ответить никто не смог: ни чиновники, ни метростроевцы. Депутаты выяснили только, что проблема в федеральном законе №44. Документ регулирует заключение контрактов государственными и муниципальными органами с коммерческими организациями.

Вишневский поинтересовался, можно ли было как-то иначе решить эту ситуацию.

- Можно, - ответил Александров. – Но это город должен был взять на себя.

- А вы просили его взять это на себя? – уточнил Вишневский.

- Нет, я не просил.

Проблемы будущего

В ходе обсуждения также затронули строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий метро. Скорее всего, сроки введения их в эксплуатацию придется тоже перенести на будущее. Строительство линий задерживается на несколько месяцев, заявил заместитель гендиректора «Метростроя» Старков.

В частности, Лахтинско-Правобережная линия (контракт на станции «Театральная» и «Горный институт») задерживается на 11 месяцев, сказал Старков. То есть их могут ввести в эксплуатацию только в конце 2020 года. Представитель компании уточнил, что задержка строительства произошла по нескольким причинам. Во-первых, после заключения контракта выяснилось, что необходимо провести культурно-историческую экспертизу на Театральной площади. Во-вторых, два раза менялась планировка решений наклонного хода на станции Васильевского острова «Горный институт».

- Это ответственность наша и заказчика. Нельзя говорить, что виноват «Метрострой». Нельзя обвинить кого-то отдельного в этом процессе, - добавил Старков.

Задержка по Красноселько-Калининской линии составляет 8-9 месяцев. В настоящий момент завершение строительства линии от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Путиловская» запланировано на конец 2022 года.

Основных причин для переноса срока окончания строительства линии три, сообщил заместитель гендиректора «Метростроя». Во-первых, затягивается процесс по передаче площадок. Во-вторых, оказалось, что для проведения работ необходимо усилить фундамент здания ДК «Газа», иначе оно может рухнуть при прокладке рядом метрополитена. В-третьих, имел место конфликт компании с налоговой инспекцией, которая заблокировала счета «Метростроя».

Последний вопрос разрешился утром 19 февраля. Компания и Федеральная налоговая служба заключили мировое соглашение. Ведомство должно в ближайшие дни разблокировать счета, сообщили в «Метрострое».

Разбирательство продолжат

По итогам заседания, депутаты решили подготовить собственные запросы для разъяснения нескольких моментов. Например, про 44-ФЗ, который мешает «Метрострою» забрать деньги на завершение работ по Фрунзенскому радиусу.

Кроме того, Оксана Дмитриева попросила компанию подготовить аргументированный расчет собственной производственной мощности. Затем его направят в КРТИ, чтобы ведомство дало свою аргументированную оценку. Уже после более глубокого погружения в вопрос Дмитриева планирует собрать все стороны снова вместе для продолжения обсуждения проблемы и вариантов ее решения.

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