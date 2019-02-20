Вячеслав Макаров высоко оценил "социально-ориентированное" послание Путина

Посмотрев послание главы государства Федеральному собранию, председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров похвалил Владимира Путина за то, что он не побоялся обозначить темы действительно злободневные и важные.

Спикера впечатлило, что большая часть спича президента была, по его мнению, посвящена социальной сфере, а именно - вопросам семьи и здравоохранения.

"Традиционно сильное послание президента буквально собрано вокруг жизненных интересов простого человека. Перед всеми ветвями и уровнями власти поставлены по-настоящему амбициозные задачи – обеспечение нового качества жизни для каждой российской семьи, коренные реформы в здравоохранении, образовании, жилищной сфере", - цитирует Макарова официальный сайт Заксобрания Петербурга.

В основе "общественной стабильности", уверен спикер, должная быть "здоровая, благополучная семья, воспитывающая детей, с малых лет чувствующих заботу и внимание государства".

Впрочем, комментируя речь президента, Макаров ограничился только освещением лишь части тем, не уделив внимания иным моментам, которые были особо отмечены Путиным. А президент, в частности, "львиную долю" послания уделил милитаристской теме, вопросам экологии и науки, особенно сделав упор на технологии искусственного интеллекта, напомнил чиновникам о важности уважения простых людей.

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