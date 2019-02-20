Гудков о послании Путина: О чем бы ни говорил, всегда сворачивает на США и гонку вооружений

Политик Дмитрий Гудков у себя в Facebook признался, что видеотрансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию он специально не смотрел, но из интереса ознакомился с его текстовой версией.

Помимо заявления президента о том, что в 2019 году в России произойдет конверсия, Гудкова также удивило, что упор в речи главы государства был сделан не только на социальной тематике, а на внедрении инновационных технологий.

"Рассуждения о необходимости искусственного интеллекта – от человека, у которого даже нет смартфона. Да у него каждый второй интеллект в окружении искусственный, не слишком удачно притворяющийся настоящим", - иронизирует политик.

И, продолжил он, самое удивительное, что следом за этой темой Путин заговорил о необходимости установить во всех российских школах нормальные туалеты.

"А дальше: подачки инвалидам, многодетным. Кому-то вручат дополнительные 5 тысяч (сдача с пенсионного грабежа). Ну, а под конец – про ракеты. Куда же без них. О чем бы Владимир Владимирович ни говорил, всегда сумеет свернуть на США и гонку вооружений. Это единственное, что ему по-настоящему интересно. А мы – мы даже не топчемся на месте – мы уверенно идем в обратном направлении. Это и есть наш хваленый особый путь", - подытожил Гудков.

Президент, напомним, обращаясь к Федеральному собранию, "львиную долю" своего послания уделил милитаристской теме, вопросам экологии и науки - в последнем случае особенно сделав упор на технологии искусственного интеллекта; сделал ряд замечаний на социальную тематику, а также напомнил чиновникам о важности уважения простых людей.