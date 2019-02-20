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18:58

Беглов о борьбе со снегом в Петербурге: Мы выбрали правильную стратегию

Врио губернатора Алекcандр Беглов заявил, что Петербург в целом справился с огромным количеством снега на улицах города, и что чиновники выбрали для этого правильную стратегию, передает телеканал «78».

«Естественно, никогда город не был готов к тому, чтобы убрать такое огромное количество снега в короткие сроки. Это вызов стихии, к которому город должен был подготовиться. Но мы сделали очень многое по этому поводу. Мы выбрали правильную стратегию и те силы, которые у нас были, мы бросили на то, чтобы расчистить основные магистрали, и транспорт общественный ходил, он не остановился», - заявил Беглов журналистам после послания президента Федеральному собранию.

По словам Беглова, в целом Петербург справился со стихией, но были и некоторые неудобства, особенно во дворах. Ответственность на это врио губернатора возложил не только на Смольный, но и на других собственников зданий.

Ранее вице-губернатор Николай Бондаренко объявил, что в Петербурге от снега очищено 80% улиц и дорог. Заметных результатов чиновники добились после 8 февраля, когда их в срочном порядке обязали выйти на субботник, после мероприятий по уборке разных районов на следующий день – и после того, как в Петербурге началась оттепель. С 8 февраля столбик термометра днем лишь пару раз опускался ниже нуля, 15-16 февраля потеплело до +5 градусов.

Однако Петербургу и чиновникам предстоит новое столкновение со стихией. Управление МЧС по Петербургу предупредило, что 21 февраля ожидается снег, метель, местами порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица. Температура днем составит от -5 до -7 градусов. От скользких дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:20    
Ну и козёл!
Да еще и наглый!

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Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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