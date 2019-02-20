Путин не видит предпосылок для нового Карибского кризиса

Президент Владимир Путин считает, что у России и США есть разногласия, но оснований для нового Карибского кризиса нет, передает РИА «Новости».

На встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ Путин заявил, что у России и США по военной линии «неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать», в пример он привел сотрудничество по урегулированию конфликта в Сирии. Президент отметил, что у двух стран есть инструменты совместной работы над разногласиями.

«Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований. Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период "холодной войны"? Ведь нет же», - подчеркнул Путин, добавив, что Россия не хочет повторения Карибского кризиса.

Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил, что США первыми нарушили условия договора и вышли из него, и Россия в случае размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе будет вынуждена ответить. «Мы готовы к переговорам по разоружению, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Мы продолжим развивать вооруженные силы», - сказал Путин. В НАТО слова Путина назвали неприемлемыми и призвали вернуться к исполнению договора.