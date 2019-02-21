В ЗакСе приняли во втором чтении законопроект о резервировании рабочих мест для беженцев и несовершеннолетних

Петербургский парламент на заседании 20 февраля одобрил во втором чтении проект закона, обязывающий крупных работодателей резервировать как минимум два места для категорий граждан, испытывающих сложности с трудоустройством.

К таким категориям законодатели, в частности, отнесли жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС; военнослужащих, уволенных со службы, и членов их семей; беженцев и вынужденных переселенцев; несовершеннолетних; бывших заключенных, вышедших на свободу менее одного года назад.

Соавторами инициативы выступили парламентский комитет по законодательству и комиссия по социальной политике и здравоохранению.

Депутат “Справедливой России” Александр Егоров предложил не обязывать частных предпринимателей создавать рабочие места для “проблемных” категорий, а поощрять представителей бизнеса, если они выполняют предложенные условия. В обязательном порядке резервировать рабочие места, по словам Егорова, необходимо только государственным органам.

Единороссы отказались поддержать соответствующую поправку. За нее проголосовали только десять депутатов.

Сергей Еремеев

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