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12:42

Макаров об "Умном голосовании": Муниципальные советы - не место для политики

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос о грядущем противоборстве кандидатов "Единой России" и сторонников Алексея Навального на муниципальных выборах, заявил, что местные советы - не место для решения глобальных вопросов.

"Работа муниципального депутата общественная, не надо заниматься в муниципальных советах политикой", - сообщил Макаров журналистам.

Напомним, накануне петербургская "Единая Россия" представила свой кадровый проект “ПолитСтартап”, призванный в том числе подготовить кандидатов в муниципальные депутаты. 

Ранее в Петербурге свой проект "Умное голосование" представил политик Алексей Навальный. Суть его состоит в том, чтобы недовольная часть общества могла договориться об одном кандидате, альтернативном кандидату от власти, и консолидированно за него голосовать - вне зависимости от политических предпочтений каждого.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:22    
Муниципалы то же ветвь власти, как  ЗАКС. Они ближе к народу. И чем им заниматься, не надо диктовать. Особенно маразматикам.

13:12    
"Парламент не место для дискуссий" /Грызло/

12:48    
А почему же ЕДРисы насильно пропихивают своих в мунсоветы? Зачем? Буду голосовать за любого, но не за пропихиваемых. Знаю я их.

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