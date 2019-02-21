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13:07

Макаров призвал молодежь служить в армии и любить родные "погосты"

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что не прошедшие службу в армии молодые люди своей биографией отрицают "уникальный генетический код победителя".

"Это не просто не любить Родину, не быть патриотом, это значит отрицать наш уникальный генетический код. Не служить - значит отрицать Отечество, то есть быть вселенским сиротой неприкаянным", - добавил Макаров, выступая на брифинге 21 февраля.

По словам Макарова, любовь к Отечеству выражается в любви к своему дому, двору, улице, близким, а также "погостам" предков.

Сергей Еремеев



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16:57    
вывод из советов макарова:
1. макаров - некрофил - "любит" погосты с их содержимым.,
2. на "уникальности генетического кода" уже погорел мединский, который также утверждал, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома, 47 вместо нормальных 46, но как оказалось такое количество хромосом есть только у людей имеющих синдром дауна...
3. а, по поводу "патриотизма" - лев толстой уже высказывал - "патриотизм" есть рабство...
4. и не темнил бы уж макаров - для него, как и для володина - "отечество", "родина" - это путин, а не обоссанный собчками питерский дворик

15:45    
Серафимыч, скажи своему бакинскому другу, который по-русски так и не научился говорить, что застраивать Фарфоровское кладбище, где похоронены НАШИ (подчёркиваю - не Макарова и не Мамишева) предки - кощунство! И то, что в Санкт-Петербурге спикер родом из деревни Крутченская Байгора - полный нонсенс и моветон (в словаре посмотришь значение слов).

15:42    
Серафимыч сам из деревни, и в армии "срочку" не служил. https://ru.[цензура]/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Так что у него с генетическим кодом по обоим статьям швах - не петербуржец, и от срочной службы откосил.

15:21    
Пусть это Макар Димону скажет про его Илюху. Или тот кже отслужил?

14:55    
Ещё один тупарь. Для верующих есть альтернативная служба. Что творится, какая безграмотность ! Но в интернет  и такому тупарю надо вылезти обязательно. А что - демократия, имеет право !

14:50    
14-46
 Виден продукт современного образования.Хотя бы не выставлял своё скудоумие на обозрение, а посмотрел в википедии значение слова. И такие тупари будут строить дальше жизнь в стране ! Ужас !

14:50    
А если в армии служить вера не позволяет? Макаров ведь демонстрирует публично, что "верующий"...

14:46    
Это он про кладбища что ли?
В Питере все уже застроены  "с любовью" доступным жильём.

14:11    
Макарову лучше молчать, чем говорить. И ЭТО - спикер???

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