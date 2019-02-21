Макаров призвал молодежь служить в армии и любить родные "погосты"

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что не прошедшие службу в армии молодые люди своей биографией отрицают "уникальный генетический код победителя".

"Это не просто не любить Родину, не быть патриотом, это значит отрицать наш уникальный генетический код. Не служить - значит отрицать Отечество, то есть быть вселенским сиротой неприкаянным", - добавил Макаров, выступая на брифинге 21 февраля.

По словам Макарова, любовь к Отечеству выражается в любви к своему дому, двору, улице, близким, а также "погостам" предков.

Сергей Еремеев

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