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13:19

Суд отказал в удовлетворении иска Резника к Беглову

Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Максима Резника о защите чести и достоинства к врио губернатора Александру Беглову. Заседание прошло 21 февраля.

Резник вместе с адвокатом Натэлой Пономаревой заявили в суде, что высказывание Беглова несет негативный характер. По мнению Пономаревой, это ясно из фразы и без лингвистической экспертизы.

Беглов на суд не явился. Представители правительства заявили, что врио губернатора - ненадлежащий ответчик. Им может выступить Беглов как физическое лицо или правительство Петербурга как организация, которую он представляет. Суд назначил правительство соответчиком. Представителем правительства по доверенности выступила Марина Горлачева.

Во время заседания подавалось несколько ходатайств. Горлачева требовала отвода судьи и отказа в иске, а адвокат Пономарева - переноса суда для того, чтобы сам ответчик мог выступить. Судья отказала во всех ходатайствах.

После заседания Максим Резник заявил, что скорее всего обжалует решение суда. Он напомнил, что есть ещё второе аналогичное дело. Речь идёт об иске депутата к СМИ и Беглову за распространение порочащего высказывания. Депутат отметил, что обсудит с адвокатом необходимость замены в исках ответчика с врио губернатора как должностное лицо на физическое.

Напомним, поводом для иска Максима Резника к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. В Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник на заседании ЗакСа якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда на заседании, где присуствовал Беглов, политик не произнес.



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16:09    
15:59 В отличие от других поводов, которые действительно имеются, но всегда позволяют спрятаться за спинами подчинённых,  здесь ВрИО сложно уклониться,  так как попался в глуповатом виде лично на камеры.

15:59    
Серьезных поводов для жалоб  в суд на врио губернатлра Беглова предостаточно! Резник же выбрал самый сомнительный и скользкий повод!  Такой финал вполне предсказуем

15:56    
15:33 Какой милый "доброжелатель" (пиарщик). Только есть несколько нюансов. 1.Резник НИКОГДА не говорил того, что приписал ему Беглов, хотя бы потому, что он историк. 2.Резник в настоящее время вообще не употре[цензура]ет алкоголь, по наблюдениям окружающих. 3.Нотяг стал жертвой провокации властей в интересах застройщиков. При чём здесь Резник? 4.Знающие его лично люди понимают, что Резник занимается защитой интересов горожан не из-за "пиастров". 5.Не делает чести юлить ("перебирал слова") или переваливать ответственность за свою глупость на блокадников.

15:33    
Оба прекрасны.
Максим, будьте честны - пусть не в этот день, но ранее Вы неоднократно высказывали подобное. А цеплаться за дату - "Это мелко, Хоботов!"
Да и проблем, связанных с именем Беглова в городе много и посерьёзнее, чем защита чести и достоинства сильно пьющего человека с сомнительными друзьями (типа его работодателя Нотяга, от которого Резник открестился). В общем, Максим, займитесь тем, за что Вы получаете так много звонких пиастров - защитой интересов горожан. Этот иск Вам чести не делает.

14:31    
Из этого всего я делаю вывод, что могу в публичном выступлении открыто сказать, что "Беглов заявил, что было бы лучше во время войны сдать город фашистам" и мне за это ничего не будет? Если такое высказывание позволительно, то суд создал опасный прецедент: если врио будет баллотироваться в губернаторы, то поток подобных высказываний в его адрес нельзя будет остановить через суд. Резнику респект!  Судье отдельное спасибо за прецедент - перестаралась милашка в своём стремлении угодить.
Беглова презираю.

14:07    
Изменить статус ответчика надо было сразу. Не должность украшает человека, а человек. Вот пусть физлицо и отвечает за свою бакинскую горячность и амбициозность. Нормальный бы человек извинился за свое глупое высказывание и дело с концом.

13:59    
Непонятны причины отказа (юридические), мотивация решения судьи. Содержательно - существо дела очевидно.

13:35    
Смольнинский суд-браво! Дави врагов России!

13:27    
Где ты, правосудие? независимое....

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