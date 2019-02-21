Защитники домов на Тележной проведут флешмоб

Озабоченные судьбой исторических домов на Тележной улице петербуржцы намерены собраться возле "проблемных" зданий, которые могут снести, и окружить их живой цепью, о каковом намерении сообщили ЗАКС.Ру.

Юридически и официально ситуация пока выглядит как "подвешенная": снос старинных домов и не подтверждается. и не опровергается чиновниками. Однако, на сегодняшний день дома по нечетной стороне с 21 по 29 после проведения экспертизы признаны аварийными до "необратимой" степени.

Акция в защиту целого квартала пройдет в середине дня 23 февраля.

В январе в одном из упомянутых выше домов на Тележной вспыхнул пожар. Из-за этого депутаты попросили вице-губернатора Николая Линченко о встрече, которая вскоре состоялась. Линченко поручил представителям ВООПИиК подготовить план противоаварийных работ.

Напомним, дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако тогда степень износа зданий не превышала допустимых значений. Здания возведены в конце XIX века в модернистском архитектурном стиле и считаются памятниками архитектуры. Споры по поводу домов не утихают уже не первое десятилетие, граждане регулярно простестуют против возможного сноса.

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