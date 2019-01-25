Пожар в одном из домов на Тележной побудил депутатов просить Линченко о встрече

Депутаты "оппозиционного" блока Законодательного собрания Петербурга, встревоженные дальнейшей судьбой исторических домов на Тележной улице, 21-29, где минувшим вечером горела одна из заброшенных квартир, попросили об аудиенции нового "строительного" вице-губернатора Николая Линченко.

Под прошением подписались Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, Алексей Ковалёв м Борис Вишневский.

В случае, если Линченко "даст добро", парламентарии хотели бы видеть на встрече и представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). Главный вопрос в повестке - сохранение комплекса дореволюционных домов на Тележной от сноса.

Ранее, напомним, активистов возмутило возведение забора вокруг зданий, которые до сих пор являются предметом спора градозащитников и чиновников.

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