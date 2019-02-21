18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:25

Беглов наградил Всеволода Беликова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

На съезде Совета муниципальных образований побывал врио губернатора Александр Беглов и вручил многолетнему главе этого органа, Всеволоду Беликову, орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени, передает официальный сайт Смольного. На мероприятии также присутствовал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

"Жители Петербурга ждут перемен к лучшему. Мы должны вместе работать над созданием комфортной городской среды, не только в центре, но и в новых районах. У каждого из нас есть кредит доверия, и мы обязаны его оправдать", - сказал в своем выступлении перед муниципалами Беглов.

Заметив, что любить город является обязанностью петербуржца, врио губернатора раздал грамоты всем собравшимся в культурно-досуговом центре с характерным названием "Московский" главам муниципальных советов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:47    
Хочет, чтобы Беликов за него агитировал через МО.

18:54    
Не орден, а медаль к ордену. Орден, да ещё первой степени, многолетнему бездельнику на муниципальной зарплате Беликову давать не за что.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

20:55 Вымогающие по 500 тысяч рублей "минёры" заставили эвакуировать десяток МФЦ   1

20:23 Верзилов: Убийцы российских журналистов прилетели в ЦАР из Донбасса

19:58 Адвокат Шестуна подал в суд на отобравших у него документы сотрудников СИЗО   1

19:25 РКН составил административный протокол на Twitter

19:01 Петербуржцы смогут проголосовать за своего кандидата в губернаторы в Москве

18:59 Участника акции "Путин едет на пенсионерах" заподозрили в незаконном хранении оружия

18:46 ЗакС за граффити и против пива на футболе

18:31 На выборах президента насчитали на сотни избирателей меньше официальных данных   1

18:26 Памфилова заявила о намерении «стоять насмерть» и не допустить «досрочку» в Петербурге

18:25 Беглов наградил Всеволода Беликова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени   2

17:58 Врански рассказал о своей предвыборной кампании   2

17:52 Суд отказал Исмаилову в иске к "Росбалту" на миллион рублей   1

17:40 Суд признал незаконным разрешение на строительство дома на Светлановском,15   1

17:20 Володин хочет публиковать на сайте ГД сомнительные заявления депутатов с комментариями

17:18 Шлосберг рассказал об анонимных записках с угрозой физической расправы   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.