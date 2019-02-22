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9:27

Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы

Последнее послание главы государства Федеральному собранию, которое 20 февраля ретранслировали 5 федеральных телеканалов, оказалось самым неинтересным зрителям за последние годы, передает "Коммерсант", ссылаясь на данные центра Mediascope.

Выступление Владимира Путина показывали по "Первому каналу", "России 1", "России 24", "Москве 24" и телеканалу "360". Его посмотрели лишь 5,9% москвичей (около 870 тысяч человек), что стало самым низким показателем с 2013 года. До этого процент тех, кто в качестве досуга выбрал для себя просмотр послания, держался на отметке 7-9%. Рекордным был лишь 2014 год - постфактум присоединения Крыма к России.

Эксперты связывают непопулярность послания с общим снижением рейтинга власти на фоне падения реальных доходов населения, повышения налогов и пенсионной реформы.

Президент, напомним, обращаясь к Федеральному собранию, "львиную долю" своего спича посвятил милитаристской теме, вопросам экологии и науки - в последнем случае особенно сделав упор на технологии искусственного интеллекта; сделал ряд замечаний на социальную тематику, а также напомнил чиновникам о важности уважения простых людей.

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16:46    
10-56 надо пасть ниц услышав послание Путина. Стукнуться в экстазе лбом. Встать на все четыре точки и славить кормчего. Получишь кнута и батагов за недостаточное почтение, холоп гнусный!

13:52   Бордунов  
Ежегодная повторяемость Путина, очевидное невыполнение "майских указов" и скатывание страны говорит мне о том, что адресатам глубоко наплевать, что он там балаболит. Они сидят, кивают, рукоплещут, жрут Вавана глазами, но главное для них бабло. Сколько Ваван откинет гостям гостинки и как это потом распихать по бентлям и виллам. Остальное, за что они формально отвечают - не их проблемы. Об этом свидетельствуют бесконечные сводки о пытках в мусарнях, фсбнях, фсинях, взятках, катастрофах, падениях, заказных делах, мусорных скандалах, массовых рубках леса. Короче, смотрю я на Вавана, а вижу "клоуна у п...расов" (с).
Схавала тебя Ваван номенклатура и высрала, а ты и не заметил.

11:25    
"В качестве досуга выбрал просмотр послания". В рабочий день, в рабочее время кто имеет "досуг" ? Порядочные люди работают, у свободных от работы в это время возможны  дела. Тратить "досуг" на просмотр  могут в основном пенсионеры, отпетые бездельники и "политологи"-лапшевешателинанашиуши. Их стало меньше, и это хорошо. Если вместо полноценной нормальной жизни жить политикой, обсуждениями и переживаниями, смотреть все выступления и политшоу - чокнешься, что видно по авторам некоторых комментов. Впечатление, что они вместо работы целыми днями сидят в интернете, выискивают факты и фейки и поливают, поливают по любому поводу ....желчью и дерьмом. Это уже не очень здоровые люди, лишённые радостей жизни. Они всё время живут в негативе.

10:56    
Нормальное послание! Россия,вперёд!

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