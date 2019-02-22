В ЗакСе одобрили финансирование НКО авансом

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил идею депутатов Алексея Цивилева и Дениса Четырбока выдавать авансы некоммерческим организациям в рамках грантовой поддержки.

По задумке депутатов, инициатива должна привести закон о грантах Петербурга для общественных объединений в соответствие с федеральным законодательством. В документе хотят изменить формулировку с «возмещение затрат» на «финансовое обеспечение (возмещение) затрат». Это позволит финансировать работу организаций авансом, а не только после реализации программ, отметил Цивилев.

«Делать проекты за свои средства, которые нужно еще найти, а потом возмещать затраты — для некоммерческого сектора тяжело. Теперь грант можно будет получить до начала реализации проекта», - пояснил депутат.

По его словам, это откроет новые возможности для общественных организаций, в том числе и для небольших. «Многие уникальные идеи сейчас просто не могут претендовать на государственную поддержку именно из-за отсутствия авансирования», — заметил Цивилев.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.