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22 февраля, 17:28

Политтехнологи и буревестники

Хотя профессиональный день политического консультанта празднуется 24 февраля, в Петербурге его начали отмечать заранее. Праздничные встречи и мероприятия стартовали утром 22 февраля с круглого стола «День политконсультанта». Его участники делились мыслями об американской угрозе и поражениях властей на интернет-фронте. В конце мероприятия экс-депутат ЗакСа Елена Бабич призналась, что предчувствует революцию.

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Откровение политтехнолога

В повестке круглого стола, посвященного Дню политконсультанта, были темы «протестного голосования» в 2018 году, предстоящих выборов 2019 года, баланса старых и новых технологий в избирательных циклах. Но гости на этих вопросах решили не сосредотачиваться, предпочитая обсуждать вопросы поглобальнее. Были и неожиданные откровения.

Политконсультант Александр Ершов во времена правления Георгия Полтавченко работал в Смольном советником вице-губернатора Константина Серова, который заявлял, что не собирается предоставлять Алексею Навальному место под митинги в Петербурге. В ходе последней президентской кампании Ершов входил в предвыборный штаб Владимира Путина. Сейчас он официально нигде не трудоустроен. Сам себя он предпочитает называть «свободным».

Свобода дает возможность публично рассуждать о слабых сторонах провластных политтехнологов и сильных сторонах оппозиции. На круглом столе Ершов, в частности, заявил, что власть проигрывает войну за молодежь:

- Любые попытки провластных политтехнологов создать очередной комсомол приводят к тому, что туда приходят карьероориентированные люди. Мои личные попытки за последние 20 месяцев работы в Смольном побудить активных представителей молодежи, которые контактируют с властью, придумать что-то или реализовать мои придумки приводили к тому, что, в лучшем случае, получался флэшмоб, где главное – численность, отчет перед заказчиком.

Он убежден, что власти обречены и на поражение в интернет-войне:

- Я не видел ни одной кампании в России, где провластные политтехнологи выиграли бы интернет-войну, сколько бы они Telegram-каналов ни создали.

Ершов признался, что это ему принадлежала идея пригнать автобусы к оппозиционному митингу, чтобы перевести на них оппозиционеров в гайд-парк. 12 июня 2017 года участникам антикоррупционной акции на Марсовом поле предлагали сесть в автобусы и уехать в Удельный парк, чтобы продолжить митинг там. Оппозиционеры и СМИ подняли это предложение на смех.

- Мы понимали, что никто в эти автобусы не полезет, но была попытка вести диалог взрослых со взрослыми, - рассказал Ершов.

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова в своем выступлении рассуждала о смерти старых политических институтов, которые в ближайшем будущем должны уступить место новым формам.

- Сознательный выбор той или иной идеологии, того или иного кандидата со своей программой ушел в далекое прошлое и не возвращается. Сегодня человеку представлен такой объем неинтересных людей, программ и мнений, которые не отображают его жизнь, что когда человек приходит выполнить свой долг и проголосовать, он принимает интуитивное, ситуативное решение.  Получается политическое казино. Содержание политики проиграло борьбу форме политики, - считает эксперт.

Бурикова отметила, что «политические уберы» и другие новые технологии, которые в муниципальных кампаниях активно использует оппозиция, озвученную проблему не решают.

- Этого недостаточно, потому что они несут какие-то конкретные идеологии, в которые нужно как в трамвай сесть и ехать с тем, с кем ты не хочешь ехать, - уверена исследователь.

Психологические войска США

Большинство выступавших предпочитали рассуждать о глобальных вопросах, например, о геополитических вызовах России. Руководитель Института политической психологии ЛГУ Александр Юрьев рассказал, что США победили СССР в Холодной войне за счет своих психологов. 

По мнению Юрьева, власти СССР постоянно напоминали своим гражданам о прошлом или обещали светлое будущее, в то время как в США понимали, что надо апеллировать к настоящему. Сейчас российские власти, пугающие народ «лихими девяностыми», повторяют те же ошибки, считает политтехнолог.

Другой профессор ЛГУ Алексей Кадочников уточнил, что главные враги для россиян не американцы, а сами россияне.

- Вы посмотрите, какое количество грязи и мусора мы выбрасываем. Ладожское озеро за последние 10 лет из водоема первого класса чистоты превратилось в третий. Вот Михаил Григорьевич [Чирков, генеральный директор информационно-аналитического центра «Время» - прим. ЗАКС.Ру] мне сегодня с утра такую баечку отправил: все продукты, которые американцы нам поставляют, заражены мельчайшими паразитами, которые влияют на человеческий мозг, и через 10 лет все умирают. 

- У меня вопрос тогда тебе, - отреагировал сидевший рядом Чирков. - Почему тогда Российская Федерация, попирая все международные нормы, приняла закон, по которому у нас выбросов в воздух будет в 60 раз больше? 

- Да денег у нас нет. Деньги все украли, - ответил Кадочников. 

Пророчество Бабич 

В конце мероприятия выступила бывший депутат петербургского Заксобрания от ЛДПР Елена Бабич. За годы парламентской деятельности она запомнилась как экстравагантный политик. Депутат боролась в Мариинском дворце с призраками и предлагала ввести дресс-код для петербуржцев. Оказалось, что ей и сейчас есть, что сказать жителям города. Бабич предчувствует великие потрясения:

- Я человек, который больше живет интуицией. Когда разваливался Советский Союз, я возглавляла в Кронштадте общество «Знание», а до этого я была секретарем райкома комсомола. Те процессы, которые были тогда, я спинным мозгом чувствую и сегодня. В то время я побежала в райком партии и говорю: «Нужно что-то делать, нужно общаться с людьми, выходить в коллективы, объяснять, что происходит в мире, что происходит у нас. Мы отдалились от людей, люди не понимают, чего мы хотим. Мы живем в своем замкнутом пространстве, и занимается душевным онанизмом». Мне тогда говорили: «Ты что, мы идем уверенно в коммунизм, революции никакие невозможны». То же самое говорят и сейчас, что революции невозможны, потому что у нас нет классов, но я чувствую просто, что мы сейчас находимся в точке бифуркации.

Бабич видит в наши дни и преемника КПСС. По ее мнению, это Русская православная церковь, которая в современном российском государстве отвечает за идеологию. Экс-депутат заявила, что в стране нет политического разнообразия – у всех зарегистрированных партий одинаковые программы, а в интернете «блокируют» неугодный контент.

- Во время выборов на Дальнем Востоке я выступала там на митингах. Волею судьбы там оказалась, я с Северной Кореи летела. Я выложила в интернете выступление свое. Смотрю – у меня два лайка стоит. То есть то, что не угодно сегодня – блокируется. Надежды на интернет тоже нет, - заявила докладчица.

Итогом круглого стола стала неписанная «резолюция». Участники встречи согласились, что люди, которым они помогали идти во власть, не слышат простой народ, а в обществе увеличивается разрыв между бедными и сверхбогатыми.

- Когда народ начинает узнавать об этом, он начинает возмущаться, - подчеркнул политтехнолог Михаил Чирков. – Сегодня ситуация непростая в стране, и мы это чувствуем. Поэтому мы собираемся и говорим об этом.

После этого одни политконсультанты пошли на фуршет, а другие уехали на следующий праздничный круглый стол.   

Сергей Еремеев



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22 февраля, 22:38    
Дурдом на выезде.

22 февраля, 20:31   Бордунов  
Наблюдательные ребята-девчата Ершов с Буриковой (привет Долгополову!).
Действительно, стареющим воротилам невозможно одолеть молодежь, потому что она видит и любит правду, а власть изолгалась.
Власть может "победить" в односторонних пропагандонских кисель-шоу, а "победить" в интернете с обратной связью не может, даже привлекая полчища троллей. Поэтому интернет закроют.
Мадам Бурикова констатирует, что форма победила политику. Но не вы ли, политтехнологи над этим трудились? Это же вы делали фантики и заворачивали в них всякое говно. И выступления Путина это тоже форма без содержания. Нет в РФ политики. Политику в РФ заменили терки силовиков и кланов и вы там близко не нужны. Дотехноложились.
Еще момент, вы делаете ставку на дэбильность (людей зачеркнуто) целевой группы, а это не совсем так и дурачить ее бесконечно нельзя. Для этого, как минимум, надо заменить школу юнармией.
Да, Кадочникову респект. Юрьев - дурак, но шанс навеняка есть, если поймет, что черного кобеля не отмоешь добела и что кобель тот редко бывает заграничной породы.

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