Политтехнологи и буревестники

Хотя профессиональный день политического консультанта празднуется 24 февраля, в Петербурге его начали отмечать заранее. Праздничные встречи и мероприятия стартовали утром 22 февраля с круглого стола «День политконсультанта». Его участники делились мыслями об американской угрозе и поражениях властей на интернет-фронте. В конце мероприятия экс-депутат ЗакСа Елена Бабич призналась, что предчувствует революцию.

Откровение политтехнолога

В повестке круглого стола, посвященного Дню политконсультанта, были темы «протестного голосования» в 2018 году, предстоящих выборов 2019 года, баланса старых и новых технологий в избирательных циклах. Но гости на этих вопросах решили не сосредотачиваться, предпочитая обсуждать вопросы поглобальнее. Были и неожиданные откровения.

Политконсультант Александр Ершов во времена правления Георгия Полтавченко работал в Смольном советником вице-губернатора Константина Серова, который заявлял, что не собирается предоставлять Алексею Навальному место под митинги в Петербурге. В ходе последней президентской кампании Ершов входил в предвыборный штаб Владимира Путина. Сейчас он официально нигде не трудоустроен. Сам себя он предпочитает называть «свободным».

Свобода дает возможность публично рассуждать о слабых сторонах провластных политтехнологов и сильных сторонах оппозиции. На круглом столе Ершов, в частности, заявил, что власть проигрывает войну за молодежь:

- Любые попытки провластных политтехнологов создать очередной комсомол приводят к тому, что туда приходят карьероориентированные люди. Мои личные попытки за последние 20 месяцев работы в Смольном побудить активных представителей молодежи, которые контактируют с властью, придумать что-то или реализовать мои придумки приводили к тому, что, в лучшем случае, получался флэшмоб, где главное – численность, отчет перед заказчиком.

Он убежден, что власти обречены и на поражение в интернет-войне:

- Я не видел ни одной кампании в России, где провластные политтехнологи выиграли бы интернет-войну, сколько бы они Telegram-каналов ни создали.

Ершов признался, что это ему принадлежала идея пригнать автобусы к оппозиционному митингу, чтобы перевести на них оппозиционеров в гайд-парк. 12 июня 2017 года участникам антикоррупционной акции на Марсовом поле предлагали сесть в автобусы и уехать в Удельный парк, чтобы продолжить митинг там. Оппозиционеры и СМИ подняли это предложение на смех.

- Мы понимали, что никто в эти автобусы не полезет, но была попытка вести диалог взрослых со взрослыми, - рассказал Ершов.

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова в своем выступлении рассуждала о смерти старых политических институтов, которые в ближайшем будущем должны уступить место новым формам.

- Сознательный выбор той или иной идеологии, того или иного кандидата со своей программой ушел в далекое прошлое и не возвращается. Сегодня человеку представлен такой объем неинтересных людей, программ и мнений, которые не отображают его жизнь, что когда человек приходит выполнить свой долг и проголосовать, он принимает интуитивное, ситуативное решение. Получается политическое казино. Содержание политики проиграло борьбу форме политики, - считает эксперт.

Бурикова отметила, что «политические уберы» и другие новые технологии, которые в муниципальных кампаниях активно использует оппозиция, озвученную проблему не решают.

- Этого недостаточно, потому что они несут какие-то конкретные идеологии, в которые нужно как в трамвай сесть и ехать с тем, с кем ты не хочешь ехать, - уверена исследователь.

Психологические войска США

Большинство выступавших предпочитали рассуждать о глобальных вопросах, например, о геополитических вызовах России. Руководитель Института политической психологии ЛГУ Александр Юрьев рассказал, что США победили СССР в Холодной войне за счет своих психологов.

По мнению Юрьева, власти СССР постоянно напоминали своим гражданам о прошлом или обещали светлое будущее, в то время как в США понимали, что надо апеллировать к настоящему. Сейчас российские власти, пугающие народ «лихими девяностыми», повторяют те же ошибки, считает политтехнолог.

Другой профессор ЛГУ Алексей Кадочников уточнил, что главные враги для россиян не американцы, а сами россияне.

- Вы посмотрите, какое количество грязи и мусора мы выбрасываем. Ладожское озеро за последние 10 лет из водоема первого класса чистоты превратилось в третий. Вот Михаил Григорьевич [Чирков, генеральный директор информационно-аналитического центра «Время» - прим. ЗАКС.Ру] мне сегодня с утра такую баечку отправил: все продукты, которые американцы нам поставляют, заражены мельчайшими паразитами, которые влияют на человеческий мозг, и через 10 лет все умирают.

- У меня вопрос тогда тебе, - отреагировал сидевший рядом Чирков. - Почему тогда Российская Федерация, попирая все международные нормы, приняла закон, по которому у нас выбросов в воздух будет в 60 раз больше?

- Да денег у нас нет. Деньги все украли, - ответил Кадочников.

Пророчество Бабич

В конце мероприятия выступила бывший депутат петербургского Заксобрания от ЛДПР Елена Бабич. За годы парламентской деятельности она запомнилась как экстравагантный политик. Депутат боролась в Мариинском дворце с призраками и предлагала ввести дресс-код для петербуржцев. Оказалось, что ей и сейчас есть, что сказать жителям города. Бабич предчувствует великие потрясения:

- Я человек, который больше живет интуицией. Когда разваливался Советский Союз, я возглавляла в Кронштадте общество «Знание», а до этого я была секретарем райкома комсомола. Те процессы, которые были тогда, я спинным мозгом чувствую и сегодня. В то время я побежала в райком партии и говорю: «Нужно что-то делать, нужно общаться с людьми, выходить в коллективы, объяснять, что происходит в мире, что происходит у нас. Мы отдалились от людей, люди не понимают, чего мы хотим. Мы живем в своем замкнутом пространстве, и занимается душевным онанизмом». Мне тогда говорили: «Ты что, мы идем уверенно в коммунизм, революции никакие невозможны». То же самое говорят и сейчас, что революции невозможны, потому что у нас нет классов, но я чувствую просто, что мы сейчас находимся в точке бифуркации.

Бабич видит в наши дни и преемника КПСС. По ее мнению, это Русская православная церковь, которая в современном российском государстве отвечает за идеологию. Экс-депутат заявила, что в стране нет политического разнообразия – у всех зарегистрированных партий одинаковые программы, а в интернете «блокируют» неугодный контент.

- Во время выборов на Дальнем Востоке я выступала там на митингах. Волею судьбы там оказалась, я с Северной Кореи летела. Я выложила в интернете выступление свое. Смотрю – у меня два лайка стоит. То есть то, что не угодно сегодня – блокируется. Надежды на интернет тоже нет, - заявила докладчица.

Итогом круглого стола стала неписанная «резолюция». Участники встречи согласились, что люди, которым они помогали идти во власть, не слышат простой народ, а в обществе увеличивается разрыв между бедными и сверхбогатыми.

- Когда народ начинает узнавать об этом, он начинает возмущаться, - подчеркнул политтехнолог Михаил Чирков. – Сегодня ситуация непростая в стране, и мы это чувствуем. Поэтому мы собираемся и говорим об этом.

После этого одни политконсультанты пошли на фуршет, а другие уехали на следующий праздничный круглый стол.

Сергей Еремеев

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