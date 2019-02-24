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13:39

Вишневский заподозрил Беглова в желании повторить "снежный кризис" следующей зимой

Депутату петербургского парламента Борису Вишневскому удалось выяснить то, что реальные планы Смольного по борьбе с зимней непогодой на следующую зиму расходятся с декларируемыми, о чем он оповестил читателей своего Facebook.

Выясняется, что весенней корректировки НЕ БУДЕТ вообще. Вместо нее будет осенняя. В ноябре 2019 года. Во-первых, это означает, что г-н Беглов сообщил мне откровенную неправду. А во-вторых, это означает, что к следующей зиме город опять будет не готов - с точки зрения уборки.

Борис Вишневский

Столь пессимистичный вывод подкрепляется тем, что невозможно, скорректировав баланс трат бюджета на те или иные нужды только в ноябре, своевременно подготовиться к зиме в должной мере. Вишневский подозревает, что за этим может крыться осознание врио губернатора Александром Бегловым того факта, что к ноябрю тот уже перестанет руководить городом.

Депутат пообещал направить чиновникам официальное письмо с требованием провести корректировку бюджета именно весной.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:30    
16:06 Может, вдул тетеньке и не женился?

16:06    
14-12
Раскройте, пожалуйста, поподробнее причины формирования Вашего негативного мнения.

15:43    
Бакинский комиссар к зиме не привык...

14:39    
Брехлов некомпетентен в управлении городским хозяйством.
И зачем нам такой брехунатор?

14:12    
До чего же паскуден морально и отвратителен физически этот гадёныш-жидёныш.

14:02    
Прошла суббота, Кролик снова в эфире.

13:45    
Если Беглов считает, что имеющее место текущей зимой, как и в предыдущие зимы, содержание города и жилого фонда - нормальным, то такой губернатор нас категорически не устраивает!

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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