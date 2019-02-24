Вишневский заподозрил Беглова в желании повторить "снежный кризис" следующей зимой

Депутату петербургского парламента Борису Вишневскому удалось выяснить то, что реальные планы Смольного по борьбе с зимней непогодой на следующую зиму расходятся с декларируемыми, о чем он оповестил читателей своего Facebook.

Выясняется, что весенней корректировки НЕ БУДЕТ вообще. Вместо нее будет осенняя. В ноябре 2019 года. Во-первых, это означает, что г-н Беглов сообщил мне откровенную неправду. А во-вторых, это означает, что к следующей зиме город опять будет не готов - с точки зрения уборки. — Борис Вишневский

Столь пессимистичный вывод подкрепляется тем, что невозможно, скорректировав баланс трат бюджета на те или иные нужды только в ноябре, своевременно подготовиться к зиме в должной мере. Вишневский подозревает, что за этим может крыться осознание врио губернатора Александром Бегловым того факта, что к ноябрю тот уже перестанет руководить городом.

Депутат пообещал направить чиновникам официальное письмо с требованием провести корректировку бюджета именно весной.

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