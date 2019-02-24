Московская полиция насчитала 6 тысяч участников столичного "марша Немцова" Марш памяти убитого в 2015-м году политика Бориса Немцова, по оценке управления московского МВД, собрал 6 тысяч участников, передает "Интерфакс". Шествующих сопровождают полицейские и сотрудники Росгвардии. Маршрут простирается от Страстного бульвара до традиционного места уличных акций оппозиции - проспекта академика Сахарова. По словам присутствующего на марше политика Дмитрия Гудкова, он намерен посещать это мероприятие каждый год - до тех пор, пока не будут найдены и названы заказчики и организаторы убийства Немцова. Жизнь сопредседателя партии ПАРНАС Бориса Немцова оборвалась на 56-м году 27 февраля 2015-го года. Его расстреляли в спину около Красной площади. Заказчики и организаторы преступления не найдены до сих пор, и у семьи погибшего демократа возникло подозрение, что их уже перестали искать. Акция памяти Немцова проходит и в Петербурге. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен