В Петербурге начался митинг памяти Бориса Немцова

На площади Ленина в 14-10 часов 24 февраля началась акция памяти убитого политика Бориса Немцова. Мероприятие согласовано городской администрацией.

К началу митинга пришло порядка 400 человек. Подняты флаги демократических партий и организаций, а также российские триколоры и флаги с гербом Петербурга.

Митинг начался с музыкального выступления артиста Михаила Новицкого, исполнившего песню "Путин, лыжи, Магадан".

Вокруг площади Ленина стоит не менее 10 автозаков и грузовиков ОМОН.

Жизнь сопредседателя партии ПАРНАС Бориса Немцова завершилась на 56-м году 27 февраля 2015-го года. Киллеры расправились с ним на мосту у стен Кремля посредством шести выстрелов в спину. Заказчики и организаторы преступления не найдены до сих пор, и у семьи погибшего демократа возникло подозрение, что их уже и не пытаются искать.

Сергей Еремеев

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