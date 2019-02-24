У здания цирка защищали права животных

Зоозащитники провели серию пикетов у стен здания цирка на набережной Фонтанки, протестуя против самого факта участия животных в цирковых представлениях. В акции приняли участие волонтеры из организации "Голоса за животных". Часть их гнева была направлена персонально на известных дрессировщиков братьев Запашных, которых они обвиняют в издевательствах и пытках над зверями.

"Цирковые животные содержатся в тесных клетках, их дрессируют с помощью жестоких методов — начиная от побоев и заканчивая «воспитанием» голодом. Если животное отказывается подчиняться, от него избавляются", - говорится в заявлении организации, имеющемся в распоряжении ЗАКС.Ру.

В качестве аргумента в пользу своей точки зрения - о пагубности привлечения к представлениям животных - упоминаются случаи с нападениями диких зверей на детей в цирке.

Фотография: "Голоса за животных"

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