Жители дома Бака на Кирочной пожаловались Беглову на низкое качество капитального ремонта

Жильцы исторического дома Ю.Б. Бака на Кирочной, 24 обратились с открытым письмом к врио губернатора Александру Беглову и председателю жилищного комитета Валерию Шияну, в котором выражают свой протест против того, как в доме осуществляется капитальный ремонт. Граждане возмущены действиями подрядчик - "НРФ МИР", который, по общему мнению совета дома, вместо ремонта, напротив, занимается нанесением ущерба памятнику архитектуры.

"За время «ремонта» c фасада дома были спилены кованые козырьки, утрачено историческое панно над аркой, а окраску фасадов, в нарушение всех требований, проводили и вовсе «в минус»", - говорится в заявлении.

При этом граждане утверждают, что подрядчик вместе с заказчиком - фондом капитального ремонта - оказывают давление на главу домового совета, настаивая на том, чтобы она подписала акт о выполнении работ, и используют при этом "недопустимые методы".

"Работы в перечне представлены как гарантийные, в то время как ни о каких гарантийных работах до момента приемки речи вестись не может", - негодуют жильцы.

Чиновников просят предоставить "НРФ МИР" более надежных субподрядчиков, "имеющих представление о том, что такое реставрация".

Фотография: Группа "Кирочная 24"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.