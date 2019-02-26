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10:28

Британский посол в России о Скрипалях: Я могу подтвердить, что они живы

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, передает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что они живы», - сказал Бристоу, добавив, что Скрипалям передан запрос посольства России в Великобритании на встречу с ними. Ранее российское посольство заявило, что не может констатировать, живы ли Скрипали.

«Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», - подчеркнул британский посол.

Если Скрипали захотят встретиться с сотрудниками российского посольства, британская сторона предоставит им такую возможность, сказал Бристоу. «Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их», - пояснил посол.

Что касается расследования отравления Скрипалей, то Бристоу дал понять, что Великобритания не заинтересована в совместном с Россией разбирательстве. По его словам, британская сторона знает, кто такие подозреваемые, - и уверены, что российское правительство тоже. «Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование», - подчеркнул Бристоу.

Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в марте в британском Солсбери. Они выжили. В покушении британская сторона заподозрила Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины дали интервью телеканалу RussiaToday, в котором заявили, что они – туристы и прибыли в Солсбери посмотреть местный собор.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ  Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно, оба получили звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

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10:43    
10-39
Точно. В результате двойного проникновения.

10:38    
Смерть Малашенко тоже дело рук Боширова и Петрова??? Во, дают!

Страница 1-ая (всего: 1)
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