В ЗакСе предложили продлить материальную помощь семьям в трудной ситуации до 2022 года

Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Заксобрания Петербурга проект поправок к Социальному кодексу, согласно которым материальную помощь попавшим в трудную ситуацию семьям продлят до 2022 года.

По словам лидера фракции единороссов Александра Тетердинко, действующий пункт кодекса прекратит действие в 2020 году, а мера поддержки востребована. Соавтор законопроекта, депутат Елена Киселева заявила, что в год за подобной поддержкой обращаются около двух тысяч петербуржцев.

Среди вариантов помощи – лекарства, технические средства реабилитации инвалидов, ремонт жилых помещений. В среднем сумма выплат в год на человека составляет около 15 тысяч рублей, сказала Киселева. Продление действия поддержки она считает необходимым, поскольку она «дает возможность протянуть руку помощи в трудной ситуации».

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