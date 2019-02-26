Око Кремля заглянуло в Смольный

Администрация президента активно включилась в подготовку губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге. Гости из Кремля 26 февраля за закрытыми дверями провели первую встречу с главами районных администраций и муниципалитетов. Руководил процессом глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. По словам участников совещания, на встрече звучали слова о грядущей победе партии власти на сентябрьских выборах. Подобные мероприятия планируют сделать регулярными. Через встречи пройдут все главы районов и руководители муниципальных округов.

Ознакомительная встреча

Как рассказали ЗАКС.Ру источники, участвовавшие во встрече, в Смольном собрали руководителей администраций Адмиралтейского, Приморского и Фрунзенского районов, а также глав относящихся к ним муниципальных образований. Помимо Ярина присутствовали вице-губернатор Любовь Совершаева, отвечающая в Смольном за внутреннюю политику, председатель Законодательного собрания и глава петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров, а также несколько депутатов-единороссов ЗакСа. По рассказам одного из очевидцев, мероприятие прошло в спокойной обстановке, присутствующие рассуждали о необходимости идти на выборы единым фронтом и обеспечить новую убедительную победу партии власти.

Мероприятие ожидаемо прошло за закрытыми дверьми. Ни журналистов, ни наблюдателей, ни представителей общественности на него не пригласили.

По завершению встречи ЗАКС.Ру обратился к нескольким руководителей муниципальных округов и главе Фрунзенского района Константину Серову с просьбой рассказать о вопросах, которые поднимались на совещании. Все собеседники отказались от официальных комментариев.

Однако накануне совещания в сети появился план его повестки, в котором в частности указывалось, что главы районов якобы должны рассказать об «электоральной стратегии по выборам», а муниципалы - описать настроения в местных советах: кто из депутатов планирует переизбираться, все ли будут лояльны «при сборе муниципального фильтра».

В повестке также говорилось, что муниципалы должны были назвать фамилии потенциальных оппозиционных кандидатов, которые действуют в их округах.

По информации ЗАКС.Ру, первое состоявшееся совещание было ознакомительным. В дальнейшем встречи планируется продолжить.

Знакомые лица

Выходец из полпредства ЦФО, в «нулевые» успевший поработать заместителем председателя правительства Чечни и председателем правительства в Рязанской области и Кабардино-Балкарии, Андрей Ярин возглавил управление по внутренней политике администрации президента в октябре 2016 года. Ему уже приходилось биться за провластных кандидатов на выборах глав регионов. В сентябре 2018 года Ярин и его бывший заместитель, а на тот момент начальник по управлению деятельности Госсовета Александр Харичев посетили три региона, в которых были назначены вторые туры губернаторских выборов, сообщало РБК. Глава УВП, по данным издания, приезжал во Владимирскую область. Кандидату от власти Светлане Орловой его поддержка не помогла – она уступила члену ЛДПР Владимиру Сипягину.

Работа над ошибками после «протестного голосования» была сделана быстро. Еще в декабре 2018 года RTVI со ссылкой на источники передало, что Ярин взял себе в советники на общественных началах бывшего руководителя петербургского Горизбиркома Алексея Пучнина. Его, по данным издания, призвали руководить «спецпроектами по проблемным регионам», в том числе Петербургу.

Экс-глава Горизбиркома в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру не стал опровергать эту информацию, но и давать развернутый комментарий на эту тему не захотел, отметив только, что он не публичный человек и занимается юриспруденцией.

Пучнин отвечал за избирательный процесс в Петербурге во время губернаторских и муниципальных выборов 2014 года. Тогда, напомним, Георгий Полтавченко с легкостью победил своих малоизвестных противников, а партия «Единая Россия» получила более 90% мест в муниципальных советах.

Выборы сопровождались многочисленными скандалами и заявлениями оппозиции о фальсификациях и недопуске потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты. С тем, что на прошлых выборах были нарушения, согласны и первые лица города. Например, вице-губернатор Любовь Совершаева, работавшая в 2014 году в полпредстве СЗФО, называла эти нарушения «ужасом». А бывший в то время полпредом СЗФО Александр Беглов уже на должности врио губернатора рассуждал, что в предыдущие годы чистота и прозрачность выборных процессов вызывали сомнения и призывал «оставить в прошлом словосочетание «грязные выборы в Санкт-Петербурге».

«Это что-то из других времен»

Однако самого Беглова уже заподозрили в нечестной игре в связи с его недавним наказом к главам района готовить и продвигать своих кандидатов в местные советы. Группа оппозиционных депутатов Заксобрания потребовала проверить действия чиновника на признаки вероятного превышения полномочий в Следственный комитет, а муниципальный депутат МО № 7 Нэлли Вавилина обратилась в прокуратуру и ЦИК. Они напомнили, что у госслужащих нет полномочий вмешиваться в дела органов местного самоуправления.

Оппозиционеры отреагировали и на состоявшееся 26 февраля совещание. Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский попросил городского прокурора и уполномоченного по правам человека в Петербурге проверить информацию газеты «Коммерсант», первой сообщившей о готовящейся встрече представителей администрации президента с районными и муниципальными руководителям.

Если информация, распространенная «Коммерсантом», правда, и в Смольном обсуждалось участие административных органов и органов местного самоуправления в стратегических действиях в канун выборов, то это грубое нарушение закона, считает член Горизбиркома Ольга Покровская.

- В законе совершенно четко прописаны полномочия органов государственной власти и местного самоуправления. Они могут оказывать содействия избирательным комиссиям, они организуют выборы комиссий, но стратегии всякие организуют уже политические силы. Думаю, мало кто знает, что там обсуждалось. Но если органы власти, местного самоуправления и прежде всего администрация президента заинтересованы в том, чтобы в Петербурге прошли нормальные выборы, они должны пригласить и журналистов, и участников избирательного процесса, и прежде всего наблюдателей. Чтобы не было никаких кривотолков, - поделилась мнением Покровская в разговоре с ЗАКС.Ру.

Участница инициативы «Наблюдатели Петербурга» Галина Культиасова, напротив, считает, что на такие мероприятия наблюдателям отвлекаться бессмысленно, потому что «за всеми желающими воспользоваться админресурсом не набегаешься».

- Мы занимаемся наблюдением за выборами, а это чисто политтехнологии, управление и манипуляции мнением. Речь идет о политтехнологической схеме, которая к выборам не имеет никакого отношения. Это что-то из других времен, - добавила представитель «Наблюдателей Петербурга».

Сергей Еремеев

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