Закон о резервировании рабочих мест для ряда категорий граждан принят в целом

Петербургский ЗакС на заседании 27 февраля принял в третьем чтении проект закона, предусматривающий квотирование рабочих мест для некоторых категорий граждан, испытывающих сложности с трудоустройством.

К таким категориям депутаты, напомним, отнесли жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС; военнослужащих, уволенных со службы, и членов их семей; беженцев и вынужденных переселенцев; несовершеннолетних; бывших заключенных, вышедших на свободу менее одного года назад.

К третьему чтению была внесена одна поправка: единоросс Денис Четырбок изменил срок вступления в силу. В итоге закон вступит в силу через 10 дней после подписания главой города.

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