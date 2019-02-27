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10:28

Закон о резервировании рабочих мест для ряда категорий граждан принят в целом

Петербургский ЗакС на заседании 27 февраля принял в третьем чтении проект закона, предусматривающий квотирование рабочих мест для некоторых категорий граждан, испытывающих сложности с трудоустройством.

К таким категориям депутаты, напомним, отнесли жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС; военнослужащих, уволенных со службы, и членов их семей; беженцев и вынужденных переселенцев; несовершеннолетних; бывших заключенных, вышедших на свободу менее одного года назад.

К третьему чтению была внесена одна поправка: единоросс Денис Четырбок изменил срок вступления в силу. В итоге закон вступит в силу через 10 дней после подписания главой города.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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