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12:17

Спикер ЗакСа пообещал ответить на обращение СПЧ по поводу журналиста Кагермазова

Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что даст ответ Совету по правам человека при президенте России, который накануне обратился к нему в связи с недопуском в Мариинский дворец корреспондента “Эха Москвы в Петербурге” Сергея Кагермазова.

- Мы всегда отвечаем точно в срок. Эти ответы будут даны, - пообещал Макаров на брифинге 27 февраля.

Кроме того, он вновь повторил, что считает Кагермазова “отрицателем своего Отечества”, поскольку тот не служил в армии. Пресс-секретарь спикера Елена Тимошенко заверила журналистам, что аккредитация в Мариинском дворце проводится в соответствии с законом о СМИ и внутренними правилами.

Конфликт между Кагермазовым и спикером ЗакСа возник в первой половине 2017 года. После нескольких публикаций журналиста разоблачительного характер о главе петербургского парламента и разного рода неудобных вопросов единоросс посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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