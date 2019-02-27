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13:31

В Госдуме предложили дать СМИ "право на ошибку" по закону о фейковых новостях

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин в поправках к законопроектам о фейковых новостях предложил ввести «право на ошибку» для официально зарегистрированных сетевых СМИ и вывести «традиционные медиа» из-под действия первого закона, передает «Интерфакс».

Дать зарегистрированным электронным СМИ «право на ошибку» нужно, чтобы избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора, пояснил Левин. По его словам, лучше ввести процедуру предварительного уведомления, чтобы дать возможность самим исправить ошибку, удалив «недостоверную общественно значимую информацию». Также Левин предложил «вывести традиционные медиа», поскольку их «режим регулирования достаточно эффективен против фейков».

Предложил Левин и поправки с законопроекту о неуважительных высказываниях о власти, обществе и государства в интернете. По его задумке, следует дать владельцу ресурса, где размещено высказывание, сутки, чтобы удалить противоправную информацию и избежать блокировки. Тогда гражданина не привлекут к административной ответственности, если это первое такое нарушение, отметил депутат.

«Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив ее характер», - пояснил Левин.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор. В середине февраля штрафы за эти правонарушения предложили увеличить в 20 раз.

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