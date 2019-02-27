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13:56

Гудков об отказе Клишаса от дебатов об автономном интернете: Канцелярское "идите в…"

Сенатор Андрей Клишас отказал политику Дмитрию Гудкову в дебатах по поводу законопроекта об автономной работе рунета и неуважительных высказываниях в адрес власти, общества и государства в интернете, сообщил Гудков в Facebook.

В письме к Гудкову Клишас мотивировал отказ от дебатов тем, что не нашел сведений о регистрации «Партии перемен» и Гудкова в качестве ее председателя, и его представители будут «признательны», если им сообщат, «кого именно, кроме себя лично, представляет господин Дмитрий Гудков».

Гудков счел, что такой ответ сенатора – это «канцелярское "идите в…"». «Ведь мог же сенатор ответить умно и тонко – мол, все аргументы изложены в пояснительных записках, туда-сюда, присылайте поправки – рассмотрим, на дебаты нет времени. Но нет, сложно сдержать высокомерное "да кто ты такой?!"», - недоумевает политик.

Гудков недоволен таким отношением Клишаса: политик заявил, что его оппонент – «человек, которого никто не избирал, категорически отказывается общаться что с политиками, что с избирателями, он даже в думу не приходит». Хотя накануне в ответе журналисту Владимиру Познеру Клишас говорил, что обоснованная критика «предполагает конструктивный характер взаимоотношений, стремление к тому, чтобы приблизить результат деятельности органов власти к идеалу, который формирует общество», процитировал Гудков.

«Что ж, отвечу и я. Пижамы Louis Vuitton (На фото в мессенджерах Клишас позирует в такой пижаме – прим. ЗАКС.Ру) недостаточно для того, чтобы считаться политиком. А законы, которые страшно обсудить публично, принимают не в демократиях, а в диктатурах»

— Дмитрий Гудков.

Клишас внес с другими соавторами законопроект об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа в декабре 2018 года – вскоре после внесения проекта закона о неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете. За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете он предлагает наказывать штрафами или арестом до 15 суток. Оба законопроекта Госдума приняла в первом чтении.

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