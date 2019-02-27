Беглов: Районы не должны быть спальными, они должны быть комфортными

Врио градоначальника Александр Беглов с выездной инспекцией посетил сегодня Приморский район, где осмотрел ряд готовых и строящихся объектов социальной инфраструктуры, а также пообщался с местными жителями о том, какие изменения ждут округ в ближайший год.

"Районы не должны быть спальными. Они должны быть комфортными для детей и взрослых", - заявил временный глава города, отметив также важность организации специальных зон для выгула собак.

По словам Беглова, в течение 2019 года в МО Коломяги будут открыты два спортобъекта, а также благоустроена территория близ Графского пруда и реконструирован экс-кинотеатр "Максим", где после реновации откроют концертный зал.

Побывал врио и в районных детских медучреждениях, где подчеркнул важность внедрения в постоянный обиход программы "Бережливая поликлиника".

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