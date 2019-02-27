Беглов пообещал найти время на то, чтобы завести страницу "ВКонтакте"

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов, встречаясь с руководителями благотворительных НКО, заявил, что попробует разобраться с регистрацией во "ВКонтакте" и завести в соцсети собственный аккаунт для того, чтобы вести открытый диалог с жителями города.

"Я уверен, что власть должна быть открытой и получать запросы от людей там, где им удобно. Если 3 миллиона горожан используют “ВКонтакте”, то и городская власть, все комитеты и районы должны быть с ними на прямой связи. Я привык начинать с себя, поэтому ответ - "да". Я найду время, чтобы в этом разобраться, и заведу страницу", - цитирует обещание Беглова пресс-служба Смольного.

Ранее врио назвал "ВКонтакте" одним из брендов Северной столицы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.