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17:07

Мейксин уверен: центр Петербурга должен выглядить как лицо города, а не как "иные части тела"

Минувшим днем ставший не так давно главой Центрального района Максим Мейксин на специальном брифинге отчитался о результатах "антиснежных" работ на вверенной ему территории, передает пресс-служба Смольного.

Всего, отметил он, за зиму из района было вывезено более 400 кубометров осадков, а из имеющихся 218 улиц очищены 142. Работа по оставшимся должна быть окончена к концу марта.

По словам Мейксина, кровли большинства домов от наледи избавлены, поэтому на данный момент ведутся работы по устранению протечек.

Важно, подчеркнул районный глава, чтобы работа по вывозу скопившихся осадков была организована оперативно.

"Полученные цифры говорят о серьезной работе, проделанной ранее в районе, однако основная ее часть еще впереди. Сейчас уборка идет интенсивнее в рамках полученной от врио губернатора Александра Беглова задачи в короткие сроки привести район в порядок. Ведь центр Петербурга – это всегда лицо города, которое не должно выглядеть иными частями тела", - подытожил Мейксин.

Напомним, дать поручение чиновникам приступить к проверке сообщений о некачественной уборке улиц Беглова сподвиг сюжет на телеканале "Россия-1", но никак не многочисленные обращения и жалобы горожан, и даже депутатов ЗакСа.

Некачественная уборка улиц и дворов от снега и наледи стала причиной гибели как минимум двоих петербуржцев. 25 января 79-летняя пенсионерка скончалась после падения на скользкой улице. 5 февраля на голову 23-летнему студенту упала огромная глыба льда, в результате чего он погиб на месте.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:50    
Придется расстроить нового главу Центрального района: если это - лицо, то лицо бомжа или беспризорника.

17:35    
17:21, Сохранив при этом целостность исторического памятника.

17:21    
Желаю Максиму Залмановичу ликвидировать город-базар в одном, отдельно взятом, районе.

Страница 1-ая (всего: 1)
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Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

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