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Новости

17:45

Политолог Ершов: Беглову безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене

Политолог и политтехнолог Александр Ершов на конференции о предвыборной кампании в Петербурге заявил, что врио губернатора Александру Беглову «безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене».

Ершов сказал, что различные петербургские политики ссылаются на муниципальный фильтр как на препятствие для выдвижения в губернаторы Петербурга. Беглов же не такой, уверен политолог.

– Смею предположить, наблюдая за поступками Александра Беглова, что ему безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене. Потому что, если бы он реально кого-то из них боялся, то тогда бы холил и лелеял действующих муниципальных депутатов, – считает Ершов.

Политтехнолог напомнил, что врио губернатора публично заявил главам районов о необходимости отбирать молодых и местных кандидатов в мундепы. При этом действующие муниципальные депутаты за 35 лет и из соседнего округа могли воспринять эти слова как агитацию против них. По мнению Ершова, такие депутаты могли решить назло отдать голос конкуренту Беглова.

София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:57    
Из Ершова политолог, как из говна-пуля! Его деятельность-это образец непрофессионализма, скудоумия и завышенной самооценки! Имел «удовольствие» пообщаться с этой бездарностью

17:50    
Беглов-наш губернатор! Равных ему в Питере по опыту управления, патриотизму к нашему Отечеству, нашему городу идр. и близко нет!

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