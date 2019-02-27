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27 февраля, 18:49

«Продолжил курс великой Валентины Ивановны»: В ЗакСе наградили Полтавченко

В Мариинском дворце 27 февраля наградили экс-губернатора Георгия Полтавченко. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров вручил ему знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и поблагодарил за спасение городской экономики от «пылесоса турбулентности». Звучало и много других теплых слов, которые растрогали бывшего градоначальника. Обычно немногословный Полтавченко произнес пламенную речь, в которой поблагодарил жителей города. Он предложил переадресовать только что принятую награду петербуржцам и даже придумал, как это сделать.

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Чествование Георгия Полтавченко было назначено на 12-30 дня. Повестку пленарного заседания составили таким образом, чтобы закончить его до обеда: вопросов было мало, и все обсуждаемые темы не предполагали долгих и острых дискуссий. Уложились за час. Церемония вручения памятного знака экс-губернатору началась по расписанию.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров неоднократно обещал, что ЗакС наградит бывшего главу города и сделает это торжественно. В Ротонде Мариинского дворца за 15 минут до начала церемонии собрались не только депутаты и сотрудники аппарата парламента, но также множество гостей, в том числе представители религиозных конфессий и почетные жители города. Последним выделили кресла, на одно из которых села олимпийская чемпионка Любовь Егорова, почетный петербуржец и депутат ЗакСа от «Единой России». Позже в зал зашли руководитель Горизбиркома Виктор Миненко и бывшие коллеги Полтавченко по работе в городском правительстве. Среди них - нынешний глава Фрунзенского района Константин Серов и депутат Госдумы Игорь Дивинский.

Макаров появился вместе с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном. Полтавченко зашел последним.

Выполнявший роль конферансье председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок объявил выступление Макарова.

- Я убежден, что у всех, кто сейчас находится в этом зале, навсегда останется в памяти этот день, - начал председатель парламента. – В традициях ленинградской-петербургской политики всегда должно быть золотым правилом говорить «спасибо» людям, которые внесли громадный вклад в развитие города.

Полтавченко он назвал одним из выдающихся людей Петербурга; человеком большой политической судьбы; настоящим гражданином; одним из людей, на которых держится российское государство; первопроходцем; носителем уникального петербургского характера.

- Вы возглавляли наш город в период экономических санкций, геополитической напряженности. В таких условиях нужно было держать курс, заданный вашим великим предшественником Валентиной Ивановной Матвиенко, - продолжал Макаров. – В своей работе вы показывали такой результат, который должен стать стандартом успешного антикризисного менеджмента. Вы не дали втянуть городскую экономику в пылесос турбулентности.

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Отблагодарив бывшего губернатора, спикер не забыл о его маме, которая, по словам Макарова, должна была смотреть интернет-трансляцию церемонии награждения сына:

- Дорогая Нина Ивановна, вы были тем самым связующим звеном среди многих слоев населения. Вы человек, которого можно назвать героем нашего времени, хранителем духа и блокадной генетической памяти великого города-героя Ленинграда и Санкт-Петербурга.

Получив из рук Макарова памятный знак, Полтавченко успел сказать: «Служу Санкт-Петербургу». Затем его голос утонул в овациях.

Слово предоставили врио губернатора Александру Беглову, который подошел к микрофону и пригласил выступить полпреда Александра Гуцана. Гуцан тоже был немногословен. Он поблагодарил Полтавченко за вклад в развитие города, отметив, что вся жизнь бывшего губернатора была связана со служением Отечеству.

- Мне хочется только пожать вам руку и обнять, - закончил полпред.

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Он тут же воплотил свое желание в жизнь под аплодисменты публики. К микрофону вновь подошел Беглов и объявил себя сам.

- Так получилось, что я иду следом за Георгием Сергеевичем. Я его сменил на посту полномочного представителя в Центральном федеральном округе. Хочу сказать, что когда я шел в Центральный федеральный округ, я думал, что сейчас будет действительно большая битва. К своей радости, я обнаружил, что тот «красный пояс», который Центральный федеральный округ окружал, он стал православным поясом, - заявил врио губернатора.

Стоявшие в зале представители КПРФ на упоминание «красного пояса» в таком контексте отреагировали спокойно, тем более, что этот тезис был не новым. Едва ли не слово в слово то же самое Беглов говорил в Смольном 5 октября, когда торжественно перенимал бразды управления городом у Полтавченко. Поруководив Петербургом четыре с лишним месяцем, врио предпочел публично не оценивать период губернаторства своего предшественника, а рассуждал только о том, как Полтавченко навел порядок в ЦФО.

-   Я помню хорошо, когда Георгий Сергеевич поступил на эту должность, какие были большие перипетии в Совете Федерации. У него были такие губернаторы и мэры как [Юрий] Лужков и ряд других. Это были люди, которые имели свое мнение, иногда оно отличалось от федеральной повестки, - заявил Беглов.

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Биографический пробел восполнил сам бывший градоначальник, который в своем выступлении вспомнил семь лет своей работы на губернаторском посту. Никогда не любивший публичных выступлений, Полтавченко неторопливо, но эмоционально рассуждал о том, что годы управления городом пронеслись для него как один день. Он перечислял объекты, которые были построены за время его руководства: дороги, автомобильные развязки, путепроводы, мосты, детские сады, школы, промышленные предприятия, спортивные сооружения.

- Я искренне старался. Старался сделать как можно больше для нашего города, - заверил собравшихся экс-губернатор. – Понятно, были и ошибки. Кто не работает, тот и не ошибается. Но главное, что есть результаты.

Результаты, по его словам, были обеспечены поддержкой горожан.

-  У меня возникла идея. Просьба. Вячеслав Серафимович, вот этот знак, очень достойный и очень красивый знак, он мне кажется, не может принадлежать одному человеку, - обратился Полтавченко к Макарову. - Если это возможно, я прошу рассмотреть вопрос. У вас есть замечательный музей в стенах Законодательного собрания. Если возможно, поместите этот знак туда и сделайте к нему небольшую надпись «Жителям города-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие города в 2011-2018 годах».

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Макаров, стоявший за спиной выступавшего, понимающе кивнул. Полтавченко начал рассуждать о новом городском руководителе. Он охарактеризовал Беглова как опытного профессионала, нацеленного на результат.

- Я верю, что петербуржцы так же как и меня, поддержат его на этом посту, - продолжил экс-губернатор. – Александр Дмитриевич, вы, наверное, уже вкусили всю прелесть губернаторской работы?

Зал засмеялся.

Когда церемония завершилась, внимание прессы переключилось с Полтавченко на Беглова. Врио губернатора несколько минут беседовал с бывшим гендиректором «Метростроя» Вадимом Александровым, который присутствовал на встрече в качестве почетного гражданина Петербурга.

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Когда в их сторону направили телекамеры, неизвестный молодой мужчина в черном пиджаке – вероятно, сотрудник ФСО – попросил всех отойти.

- Официальная часть закончена, сейчас у них личная беседа, - предупредил незнакомец.

В очередной раз не удалось пообщаться с главой города и нескольким депутатам. Беглов очень быстро покинул Мариинский дворец и отправился на встречу с представителями некоммерческих организаций.


Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников



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0:07    
Они там шутят что ли? Полтавченко закрыл все проекты Матвиенко, которые были нужны городу как воздух. Умудрился откатить наполняемость бюджета, поднятую при Матвиенко, на годы назад. Экономику просто обрушил, которую Валентина Ивановна возродила впервые после СССР. Ну и т.д.  А теперь выясняется, что он ее курс продолжал. Ну не смешите.

27 февраля, 21:13    
А чего жидовские морды не засветились ? Обиделись ?

27 февраля, 19:58    
БРАТСКАЯ МОГИЛКА на марше

27 февраля, 19:30    
Гуцана - в Губернаторы Санкт-Петербурга!

27 февраля, 19:17   Горожанин  
Мдя... политбюро какое то.
Давно пора половину этого органа на заслуженный отдых отправить.

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