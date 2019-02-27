Путин заявил о намерении укреплять армию и флот ради безопасности России

Российские власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, что направлено на обеспечение безопасности России и ее суверенитета, заявил президент Владимир Путина на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций.

«Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», - приводит слова Путина ТАСС.

По его словам, в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций. При этом президент надеется, что последние будут «постоянно поднимать планку», совершенствуя мастерство и «успешно осваивать новейшую уникальную технику».

«И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное - нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила», - заключил Путин.

Путин нередко в выступлениях касается темы вооружения и войск, говоря об угрозе извне. В октябре 2018 года он называл Россию «жертвой агрессии» и говорил, что россияне, «как мученики, попадут в рай», а агрессоры» просто сдохнут, даже раскаяться не успеют». После этого публицист Виктор Шендерович предлагал направить Путина на освидетельствование к психиаторам.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить, если США начнут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности после своего выхода из Договора о ликвидации такого вида оружия. В НАТО заявили, что слова президента «с угрозами взять на прицел союзников» неприемлемы.