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Новости

11:43

Единороссы хотят поднять штрафы за нелегальную наружную рекламу

Депутаты-единороссы из петербургского парламента Александр Тетердинко и Павел Зеленков находят недостаточным минимальный порог штрафов, который установлен для незаконной уличной рекламы, и считают целесообразным его поднять - с учетом того, что такого рода рекламы и объявлений становится все больше.

"Чаще всего за самовольное размещение рекламы наказывают физических лиц – непосредственных расклейщиков объявлений. До недавнего времени они и вовсе могли отделаться предупреждением. Сейчас им грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей, и в большинстве случаев, как показывает практика, при назначении наказания провинившихся жалеют и назначают его минимальный размер. Такие штрафы никого не пугают", - приводит слова Тетердинко его пресс-служба.

Единороссы хотят поднять именно нижний порог денежного взыскания за эту провинность до трех тысяч рублей, поскольку действующее федеральное законодательство не позволяет поднять максимальный. Должностных лиц они предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридических - от 70 до 100 тысяч. Законопроект уже внесен в ЗакС.

Отметим, что к разряду несанкционированной рекламы относятся не только плакаты, афиши и объявления, расположенные без согласования с городом, но и всевозможные надписи и рисунки в неположенных местах.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:02    
14-03
Отгадка: Лень и Взятки.

14:03   Горожанин  
Пока полиция не начнет работать - все эти законы не более чем туалетная бумага.
Что мешает полиции начинать работать уже при нынешних законах - загадка.

13:12    
Опять Тетердинка на первом плане в задумчивой позе...  Пиарится специалист по фальсификации выборов!
Что он еще умеет?
Да, наружная реклама-это все, что   сейчас мешает горожанам жить благополучно и безопасно.

12:03    
давно пора.

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