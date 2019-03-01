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11:50

Единоросс Купченко удивился предложению однопартийцев помочь всем городским бездомным

Депутат Заксобрания от “Единой России” Сергей Купченко выразил недоумение тем, что его однопартийцы Денис Четырбок и Алексей Цивилев представили законопроект о предоставлении жилья и дополнительной медпомощи для всех бездомных, стоящих на учете в органах соцзащиты. Вопрос обсудили на заседании комитета по законодательству 1 марта.

Цивилев назвал предложенную инициативу первым шагом в помощи бездомным.

- Не надо думать, что это асоциальные элементы, хотя такие тоже есть. В большинстве своем их истории трагические, - отметил Цивилев.

Согласно законопроекту, учтенным бездомным предлагается выделить жилые помещения площадью не менее 6 кв. м. Также будет оказываться бесплатная медицинская помощь лицам БОМЖ, больным “разновидностями буллезного эпидермолиза и муковисцидоза”.

Сергей Купченко рассказал коллегам, что видел рядом с Военно-космической академией имени Можайского бродяг, которые пользовались смартфонами. По его мнению, многие живут на улице добровольно.

- Мы что всем гражданам без определенного места жительства помогать будем? Их у нас знаете по помойкам сколько? - спросил Купченко.

Директор проекта “Ночлежка” Игорь Карлинский назвал высказывание депутатом “стереотипным”.

Позже Купченко признал, что высказался некорректно и проголосовал в поддержку законопроекта.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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