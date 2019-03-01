Депутаты ЗакСа предложили наказывать за «скручивание» пробега

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Вера Сергеева предложили ввести наказание за обман или введение в заблуждение о состоянии автомобиля при его продаже.

Документ предлагает запретить обманывать покупателя о состоянии пробега и о повреждениях автомобиля. За это будут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или обязательными работами на не более чем 360 часов. Для группы лиц наказание строже. Ещё жестче депутаты хотят наказывать за изменение показаний одометра (счетчика пробега) – лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как рассказал Четырбок в беседе с ЗАКС.Ру, заняться проблемой было решено после получения соответствующей информации от МВД. Там заявили о плохом регулировании ситуаций со «скручиванием» счетчиков, сообщил депутат.

- Если есть проблема, то надо ей заниматься. Условно говоря, от «скручивания» пробегов страдают добросовестные люди, которые приобретают машины, не зная совершенно, что она работала в такси, - отметил автор проекта. – «Скручивание» не дорого стоит, а зачастую на «скрученном» пробеге можно дополнительно завысить цену тысяч на 150.

Потом, уверен депутат, от этого страдают покупатели. Им приходится вкладываться в порой дорогостоящий ремонт автомобиля, уточнил Четырборк. Также он сообщил, что при принятии инициативы в Петербурге, намерен предложить этот законопроект Государственной Думе.

Отметим, в январе глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев заявил, что «скрученный» пробег имеют 10-30% подержанных автомобилей в России. Он отметил, что с этим необходимо бороться. По словам Мосеева, требуется ужесточить наказание за «скручивание» и сделать историю автомобиля доступной для граждан.

София Саттарова

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