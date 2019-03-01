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19:59

Невзоров уверен в способности Шнурова "парализовать" думский совет по культуре

Стратегический и вместе с тем деструктивный смысл вхождения музыканта Сергея Шнурова в общественный совет при комитете по культуре Государственной думы объяснил в программе "Паноптикум" его приятель, политический обозреватель Александр Невзоров.

Он авантюрист, причем не в примитивном смысле - человек ищет приключений даже тогда, когда они не приносят ему существенной прямой выгоды. Он прекрасно понимает, что, сброшенный в этот смешной гадюшник, он двумя-тремя фразами абсолютно будет в состоянии парализовать действие этого совета.

Александр Невзоров

О вхождении в совещательный думский орган фронтмена группы "Ленинград" стало известно 26 февраля. Кроме Шнурова, состав совета пополнили митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.

О "назначении" Шнурова с порицанием отозвался депутат Госдумы, борец за традиционные ценности Виталий Милонов, которого накануне Невзоров успел осадить, низко оценив интеллектуальные способности Милонова в сравнении со способностями Шнурова.



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