Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

20:57

Уволенные главы районов устроились работать в городскую администрацию

Главы двух районов, уволенные нынешней зимой, по официальной версии, за недостаточное усердие при уборке территории от снега и льда, меньше через месяц снова нашли себе работу на госслужбе - уже непосредственно в Смольном.

Как пишет "Фонтанка", бывший руководитель Центрального района Андрей Хлутков отныне работает заместителем председателя комитета по внешним связям, налаживая контакты Петербурга со всем миром и со странами СНГ в особенности, а бывший "хозяин" Фрунзенского района Валерий Сапожников стал сотрудником жилищного комитета. Последний будет заниматься проблемами, связанными с мусором и его утилизацией.

В статусе нетрудоустроенных оба государственных деятеля провели две недели. Место Сапожникова занял бывший вице-губернатор Константин Серов, а место Хлуткова - Максим Мейксин. До того последний занимал должность советника врио губернатора Александра Беглова. Занимал он ее не более трех дней.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:44    
ШАЙКА-ЛЕЙКА

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

20:57 Уволенные главы районов устроились работать в городскую администрацию   1

19:59 Невзоров уверен в способности Шнурова "парализовать" думский совет по культуре

19:27 Беглов поговорил со спасателями о весенних паводках

19:21 Дмитриева: Объединение экономических комитетов – правильная тенденция   1

19:17 «Новое поколение» подало иск к Смольному  на 124,7 млн рублей за долги 2016 года

18:58 Мультимедийную выставку в честь Николая Второго в Мурманске посетило 5 тысяч человек

18:46 Bloomberg: С начала года пребывающий под санкциями Дерипаска обогатился на 1 млрд долларов   1

18:37 Муниципал: Делегация МО «Красненькая речка» посетила Нарву с ответным визитом

18:21 Лидер петербургского ЛДПР написал петиции за переименование стадиона на Крестовском острове   3

18:21 Преследуемую псковскую журналистку наградили премией "Редколлегия"   1

18:16 "Мостотрест" отремонтирует петербургские переправы за 778 млн рублей

18:11 Смольный решил реорганизовать экономические комитеты   1

17:45 Новое здание НИИ имени Джанелидзе построят за 3,6 млрд рублей

17:32 Во Владивостоке вновь задумались над установкой гигантской статуи Христа   7

17:32 Глава комитета по госзаказу Сачков покинул свой пост   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.