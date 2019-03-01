Уволенные главы районов устроились работать в городскую администрацию

Главы двух районов, уволенные нынешней зимой, по официальной версии, за недостаточное усердие при уборке территории от снега и льда, меньше через месяц снова нашли себе работу на госслужбе - уже непосредственно в Смольном.

Как пишет "Фонтанка", бывший руководитель Центрального района Андрей Хлутков отныне работает заместителем председателя комитета по внешним связям, налаживая контакты Петербурга со всем миром и со странами СНГ в особенности, а бывший "хозяин" Фрунзенского района Валерий Сапожников стал сотрудником жилищного комитета. Последний будет заниматься проблемами, связанными с мусором и его утилизацией.

В статусе нетрудоустроенных оба государственных деятеля провели две недели. Место Сапожникова занял бывший вице-губернатор Константин Серов, а место Хлуткова - Максим Мейксин. До того последний занимал должность советника врио губернатора Александра Беглова. Занимал он ее не более трех дней.

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