Шендерович в марте презентует в Британии комедию абсурда "Увидеть Солсбери"

В Великобритании покажут фантасмагорическую пьесу Виктора Шендеровича "Увидеть Солсбери". Как извещает прокатчик, её покажут и на русском, и на английском языках.

В описании пьесы сказано, что ни название, ни фамилии главных героев - а это Петров и Боширов - не направлены на то, чтобы ввести зрителя в заблуждение, "Увидеть Солсбери" - не документальное произведение, хотя в основу комедии и легли трагические события, произошедшие в маленьком английском городе 4 марта 2018 года.

"Это – фантасмагория, отсылающая знающих людей скорее к Тому Стоппарду, чем к репортажам ВВС. Да и как, в связи с Петровым и Бошировым, было не вспомнить Розенкранца и Гильденстерна, тоже посланных своим властителем в Англию, чтобы убить человека", - рассказывает Шендерович о фабуле пьесы.

В центре повествования - пара мужчин-геев, которые в тайне от своих семей поехали в Солсбери, чтобы полюбоваться местной готикой, увидеть собор и просто побыть вдвоем. Однако же, сюжет разворачивается таким образом, что герои вынужденно становятся убийцами, а в конце просто перестают понимать, что с ними происходит и кто они вообще такие.

"Все персонажи пьесы – дети одной матери. Это – русская Родина-мать, Деменция Петровна Бескрайняя. Суровая, сама ослепшая от неосторожного пользования ядами, давно презирающая весь мир и не видящая для своих многочисленных детей никакого смысла и применения, кроме диверсионного и военного. Пьеса, балансировавшая между театром абсурда и балаганом, заканчивается на грани апокалипсиса - безумная Деменция Петровна готова начать ядерную войну", - говорится в описании к постановке.

Впрочем, по сюжету у мира ещё есть шанс спастись - и помогут ему в этом "заплутавшие в себе" герои.

Напомним, экс-советский шпион Сергей Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Обоим россиянам удалось выжить. В совершении преступлении британская сторона подозревает россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения блуждающими по Солсбери в день отравления. Позднее президент Владимир Путин заявил, что мужчины – "гражданские лица", и сразу после этого они появились в эфире телеканала RussiaToday, где дали интервью и рассказали, что приезжали в Солсбери исключительно с туристической целью.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба якобы имеют звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

Отравление Скрипалей привело к обострению дипломатических отношений РФ и Британии.